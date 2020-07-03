Апеляційний суд залишив Стерненка під домашнім арештом

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час засідання суд заслухав тих, хто був готовий взяти активіста на поруки. Всього від поручителів було подано близько 200 заяв, проте судді сказали вибрати 20 найважливіших. Серед тих, кого заслухали були три народних депутати від фракції “Голосу“: Кіра Рудик, Роман Лозинський та Ярослав Юрчишин, колишня виконуюча обов’язки очільниці МОЗ Ульяна Супрун, доброволець Олексій Гончарук та інші.

В результаті суд відмовив у зміні запобіжного заходу. Рішення апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Після оголошення рішення, присутні у залі скандували “Ганьба! “ та “Зелю – геть!“.

Сам Стерненко вважає, що таке рішення суд прийняв через тиск президента Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової та очільника МВС Арсена Авакова.