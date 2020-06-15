Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 червня, активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.
Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора.
“Суддя прийняв рішення, яке було написано ще до судового засідання. Він пішов до нарадчої кімнати просто для того, щоб дотримуватися формальностей: нібито він щось там приймає. Це рішення було написано в Офісі Генерального прокурора”, — сказав Стерненко в зверненні до журналістів та активістів після судового засідання.
Також активіст повідомив, що має перебувати під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.
“Ця влада перевищила в абсурді сама себе. У цьому рішення написано, що мені потрібно відбувати домашній арешт у військовій частині в місті Одеса, куди мене не пустять, бо це режимний об’єкт. Це адреса моєї прописки”, — сказав він.
Стерненко вказав на те, що суддя був проінформований про те, що він проживає в Києві. У зв’язку з цим активіст припустив, що відповідне рішення прийнято з метою примусити його порушити його, в результаті чого у звинувачення з’явиться можливість клопотати про більш жорстокою запобіжний захід — утримання під вартою.
“Якщо я не виконаю це судове рішення, значить я порушив покладені на мене зобов’язання. Значить прокурор прийде в суд і скаже: “Дивіться, Стерненко не виконав рішення суду по запобіжний захід”. Наступний за тяжкістю запобіжний захід — це тримання під вартою і тільки утримання під вартою. Тому знаєте, що я скажу? Ось що я скажу”, — сказав активіст і порвав копію судового рішення.
Після Стерненко оголосив, що разом з адвокатами буде намагатися добитися зміни адреси в рішенні суду.
Нагадаємо, 12 червня в Шевченківському суді проходило засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Стерненко. Тоді під будівлею суду відбулися зіткення активістів з правоохоронцями. Надвечір силовики не пропускали поручителів в суд, через що виникли нові зіткнення. У той же день суддя оголосив перерву і призначив наступне засідання на 15 червня на 10:00.
15 червня ще до початку судового засідання під Шевченківський суд масово стягували Національну гвардію і поліцію. Під оточений правоохоронцями Шевченківський суд підтримати Сергія Стерненка прийшли кілька сотень людей.
Зазначимо, сьогодні біля будівлі суду також відбувалися зіткнення активістів з поліцейськими. Під час зіткнень постраждали кілька людей. Серед них — народний депутат від фракції “Голоси” Роман Лозинський. Кілька активістів були затримані. Одного з активістів поліцейські повалили на землю, після чого один з правоохоронців бив його ногою по голові. У поліції почали службове розслідування через зіткнення правоохоронців з активістами.
- 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
- У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
- 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року. Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.
- У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненко.