Активіст Сергій Стерненко відреагував на рішення суду помістити його під домашній арешт на території військової частини в Одесі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 червня, активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора.

“Суддя прийняв рішення, яке було написано ще до судового засідання. Він пішов до нарадчої кімнати просто для того, щоб дотримуватися формальностей: нібито він щось там приймає. Це рішення було написано в Офісі Генерального прокурора”, — сказав Стерненко в зверненні до журналістів та активістів після судового засідання.

Також активіст повідомив, що має перебувати під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

“Ця влада перевищила в абсурді сама себе. У цьому рішення написано, що мені потрібно відбувати домашній арешт у військовій частині в місті Одеса, куди мене не пустять, бо це режимний об’єкт. Це адреса моєї прописки”, — сказав він.

Стерненко вказав на те, що суддя був проінформований про те, що він проживає в Києві. У зв’язку з цим активіст припустив, що відповідне рішення прийнято з метою примусити його порушити його, в результаті чого у звинувачення з’явиться можливість клопотати про більш жорстокою запобіжний захід — утримання під вартою.

“Якщо я не виконаю це судове рішення, значить я порушив покладені на мене зобов’язання. Значить прокурор прийде в суд і скаже: “Дивіться, Стерненко не виконав рішення суду по запобіжний захід”. Наступний за тяжкістю запобіжний захід — це тримання під вартою і тільки утримання під вартою. Тому знаєте, що я скажу? Ось що я скажу”, — сказав активіст і порвав копію судового рішення.

Після Стерненко оголосив, що разом з адвокатами буде намагатися добитися зміни адреси в рішенні суду.

Нагадаємо, 12 червня в Шевченківському суді проходило засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Стерненко. Тоді під будівлею суду відбулися зіткення активістів з правоохоронцями. Надвечір силовики не пропускали поручителів в суд, через що виникли нові зіткнення. У той же день суддя оголосив перерву і призначив наступне засідання на 15 червня на 10:00.

15 червня ще до початку судового засідання під Шевченківський суд масово стягували Національну гвардію і поліцію. Під оточений правоохоронцями Шевченківський суд підтримати Сергія Стерненка прийшли кілька сотень людей.

Зазначимо, сьогодні біля будівлі суду також відбувалися зіткнення активістів з поліцейськими. Під час зіткнень постраждали кілька людей. Серед них — народний депутат від фракції “Голоси” Роман Лозинський. Кілька активістів були затримані. Одного з активістів поліцейські повалили на землю, після чого один з правоохоронців бив його ногою по голові. У поліції почали службове розслідування через зіткнення правоохоронців з активістами.