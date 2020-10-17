Відповідну інформацію опублікували Міністерство закордонних справ Вірменії та МЗС Азербайджану.
“Республіка Вірменія і Республіка Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я, починаючи з 00:00 годин за місцевим часом, 18-го жовтня”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що рішення про перемир’я прийнято “слідуючи заяві президентів Франції, Росії та США, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ”.
Раніше Вірменія і Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів у Москві щодо конфлікту в Нагірному Карабасі домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня. Однак згодом перемир’я порушувалося сторонами.
Так, 17 жовтня влада Азербайджану звинуватила Вірменію в ракетних ударах по місту Гянджа. У Баку повідомили про загибель мирних жителів – не менше 13 осіб, серед яких троє дітей, а також про більш ніж 50 поранених.
У МЗС Вірменії, в свою чергу, заявили про обстріл азербайджанськими військовими увечері 16 жовтня населених пунктів в Нагірному Карабасі, в тому числі Степанакерта. Відзначається, що постраждали троє мирних жителів.
Крім того, в МЗС Вірменії заявили, що азербайджанські безпілотники вдарили по військових об’єктах країни. В результаті були пошкоджені цивільні об’єкти.
Конфлікт у Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 4 жовтня армія звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл в Нагірному Карабасі. Вірменія заперечувала.
- 9 жовтня Вірменія і Азербайджан підтвердили готовність відправити своїх представників на консультації щодо конфлікту в Нагірному Карабасі до Москви.