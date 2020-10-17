Азербайджан і Вірменія домовилися про нове гуманітарне перемир'я в Нагірному Карабасі з півночі неділі, 18 жовтня.

Відповідну інформацію опублікували Міністерство закордонних справ Вірменії та МЗС Азербайджану.

“Республіка Вірменія і Республіка Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я, починаючи з 00:00 годин за місцевим часом, 18-го жовтня”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рішення про перемир’я прийнято “слідуючи заяві президентів Франції, Росії та США, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ”.

Раніше Вірменія і Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів у Москві щодо конфлікту в Нагірному Карабасі домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня. Однак згодом перемир’я порушувалося сторонами.

Так, 17 жовтня влада Азербайджану звинуватила Вірменію в ракетних ударах по місту Гянджа. У Баку повідомили про загибель мирних жителів – не менше 13 осіб, серед яких троє дітей, а також про більш ніж 50 поранених.

У МЗС Вірменії, в свою чергу, заявили про обстріл азербайджанськими військовими увечері 16 жовтня населених пунктів в Нагірному Карабасі, в тому числі Степанакерта. Відзначається, що постраждали троє мирних жителів.

Крім того, в МЗС Вірменії заявили, що азербайджанські безпілотники вдарили по військових об’єктах країни. В результаті були пошкоджені цивільні об’єкти.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.