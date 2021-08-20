Президент США Джо Байден заявив, що намагатиметься евакуювати всіх американських громадян, які захочуть повернутися додому з Афганістану. Однак зауважив, що не має гарантій щодо остаточного результату місії.

Про це він повідомив під час брифінгу.

За словами Байдена, з початку липня з Афганістану евакуювали 80 тисяч американських громадян, постійних резидентів США та афганських союзників, які допомагали військовим під час 20-річної війни (особливо – перекладачів). З 14 серпня (дати активного наступу талібів) евакуювали приблизно 30 тисяч осіб. А за останню добу, 19 серпня, приблизно 5,7 тисячі осіб.

“Всіх американців, які хочуть повернутися додому (до США), ми повернемо. Ця місія з евакуації небезпечна та пов’язана з високим ризиком для наших військових… Я не можу дати гарантій щодо того, яким буде кінцевий результат, але, як головнокомандувач, я мобілізую всі необхідні ресурси. Як американець, я дякую відважним американським військовим, які виконують цю місію”, – сказав американський лідер.

Байден підтвердив, що США постійно контактують з “Талібаном” та домовляються про безпечну евакуацію своїх громадян.

“Ми пояснили, що реагуватимемо на будь-які радикальні дії з їх боку (з боку талібів) та вивчаємо всі потенційні терористичні загрози в районі аеропорту. Зокрема, з боку організацій, які пов’язані з ІДІЛом”, – додав він.

Байден повідомив, що сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з американськими союзниками в рамках НАТО. Вони говоритимуть про те, як протидіяти можливому створенню “терористичної бази” на території Афганістану.

Наразі в транзитному центрі аеропорту Кабула є, щонайменше, 6 тисяч осіб, які очікують евакуації в США.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.