Про це повідомляють #Букви.
Так, політичний коментатор Олег Постернак опублікував в соцмережі фотографію, зроблену під час оголошення заяв для ЗМІ перед зустріччю президентів. Він звернув увагу на різні пози президентів.
Єлизавета Богуцька прокоментувала фото словами: “Байден просто хочет в туалет”.
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Раніше Богуцька назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху “дєдушкою” і “якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття”.
Крім того, депутатка назвала коронавірус “аферою”, а світову паніку через хворобу – “коронабесием”. У травні минулого року вона прийшла на засідання парламенту у в’язаній масці з великими отворами. Відповідне селфі нардеп опублікувала в Facebook. Згодом депутатка видалила допис на прохання “Єрмака”.
Крім того, Богуцька, педіатр за освітою, радила лікуватися банею, алкоголем і сексом в разі зараження коронавірусом.
- Стосовно самої зустрічі президентів, вона тривала дві години. Президенти не давали спільної пресконференції за її підсумками.
- Зеленський повідомив, що забув запросити Байдена до України, а також, що не отримав чітких термінів щодо вступу України до НАТО.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав візит Зеленського до США “класичним прикладом win – win, перемога – перемога, коли обидві сторони отримали те, що хотіли”.