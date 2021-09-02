Народна депутатка з фракції "Слуги народу" залишила суперечливий коментар під дописом зі світлиною з зустрічі президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Про це повідомляють #Букви.

Так, політичний коментатор Олег Постернак опублікував в соцмережі фотографію, зроблену під час оголошення заяв для ЗМІ перед зустріччю президентів. Він звернув увагу на різні пози президентів.

Єлизавета Богуцька прокоментувала фото словами: “Байден просто хочет в туалет”.





Раніше Богуцька назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху “дєдушкою” і “якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття”.

Крім того, депутатка назвала коронавірус “аферою”, а світову паніку через хворобу – “коронабесием”. У травні минулого року вона прийшла на засідання парламенту у в’язаній масці з великими отворами. Відповідне селфі нардеп опублікувала в Facebook. Згодом депутатка видалила допис на прохання “Єрмака”.

Крім того, Богуцька, педіатр за освітою, радила лікуватися банею, алкоголем і сексом в разі зараження коронавірусом.