Bellingcat готує розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцях» – Порошенко

Про це в інтерв‘ю телеканалу “Прямий” заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

Як відомо, він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.

“Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути й тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МН-17, і тих, хто брав участь у збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення”, – повідомив Порошенко.

Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по “вагнерівцях”.

“Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні”, – нагадав п’ятий Президент.

Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи “вагнерівців” вже є у розпорядженні Bellingcat.