Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

Про це інформують агентства Associated Press та Reuters із посиланням на офіційну владу Афганістану.

Як зазначає Reuters, захоплення другого за розміром міста Кандагар на півдні та населеного пункту Герат на заході після декількох днів боїв є руйнівною невдачею для уряду Афганістану.

“Місто схоже на лінію фронту, місто-привид. Сім’ї або виїхали, або ховаються в своїх будинках”, – повідомив Reuters по телефону представник місцевої влади Герата Гулам Хабіб Хашимі.

У цьому місті проживають близько 600 тисяч людей. Воно знаходиться неподалік від кордону з Іраном.

Своєю чергою в уряді Афганістану підтвердили Reuters, що “після важких зіткнень вчора пізно ввечері таліби взяли під свій контроль місто Кандагар”.

За словами очевидців, у Кандагарі таліби захопили офіс глави міста та інші будівлі. При цьому а губернатор та інші чиновники встигли відлетіти до Кабула.

Також є інформація, що таліби здійснили напад на в’язницю в Кандагарі і звільнили в’язнів.

У Гераті бойовики захопили урядові будівлі. Свідки розповіли, що чули спорадичні перестрілки в одній з них.

Наразі таліби захопили 14 із 34 столиць провінцій Афганістану (починаючи з 6 серпня).

Серед великих міст Афганістана під контролем уряду наразі знаходяться Мазарі-Шаріф на півночі та Джелалабад (неподалік від кордону з Пакистаном).

У відповідь на наступ талібів США ухвалили рішення відправити до Афганістану 3000 військовослужбовців для евакуації персоналу посольства в Кабулі. Протягом 24 – 48 годин до Кабулу (Афганістан) прибудуть три мотопіхотних батальйони з США, аби евакуювати працівників дипломатичної місії. Евакуація триватиме до двох тижнів. Евакуювати потрібно майже 4,2 тисячі представників дипмісії (це американці та афганці).

Велика Британія також відправляє 600 військовослужбовців для евакуації близько британців, які перебувають в Афганістані.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.