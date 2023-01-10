Співголова фракції Ірина Геращенко повідомила, що "Європейська Солідарність" реєструє постанову про звільнення всіх членів ОПЗЖ з керівних посад в парламенті.

Про це народна обраниця зазначила у Facebook.

Вона зауважила, що “ненормально, коли члени забороненої партії і досі очолюють комітет свободи слова, є заступниками і секретарями всіх парламентських комітетів”.

Серед заступників керівників комітетів є персонажі, які жодного разу після 24 лютого не з’являлися у ВР. Наприклад, Волошин і досі є заступником комітету євроінтеграції”, – пояснила Геращенко.

Нардепка наголосила, що постанова відкрита для підписання всіх депутатів.

На погоджувальній раді вона закликала колег стати співавторами.

За словами Геращенко, нардепи вимагатимуть позбавити членів ОПЗЖ керівних посад в парламенті вже на найближчому засіданні, і “так до повного позбавлення їх мандатів”.

Раніше народний депутат Володимир В‘ятрович заявив, що влада не вживає передбачених законом заходів для позбавлення нардепів від проросійських партій мандатів. Він розкритикував ініціативу депутата Дунди, котрий заявив про початок збору підписів під зверненням до голови ВР Стефанчука щодо позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ.