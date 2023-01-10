Про це народна обраниця зазначила у Facebook.
Вона зауважила, що “ненормально, коли члени забороненої партії і досі очолюють комітет свободи слова, є заступниками і секретарями всіх парламентських комітетів”.
Серед заступників керівників комітетів є персонажі, які жодного разу після 24 лютого не з’являлися у ВР. Наприклад, Волошин і досі є заступником комітету євроінтеграції”, – пояснила Геращенко.
Нардепка наголосила, що постанова відкрита для підписання всіх депутатів.
На погоджувальній раді вона закликала колег стати співавторами.
За словами Геращенко, нардепи вимагатимуть позбавити членів ОПЗЖ керівних посад в парламенті вже на найближчому засіданні, і “так до повного позбавлення їх мандатів”.
Раніше народний депутат Володимир В‘ятрович заявив, що влада не вживає передбачених законом заходів для позбавлення нардепів від проросійських партій мандатів. Він розкритикував ініціативу депутата Дунди, котрий заявив про початок збору підписів під зверненням до голови ВР Стефанчука щодо позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ.
- 13 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (№5655) мінімальною кількістю голосів – 228 з необхідних 226. “За” проголосували 176 “слуг”, 8 позафракційних, 9 – з депутатської групи “Платформа за життя та мир”, 1 – з партії “Голос”, 11 депутатів з “Відновлення України”, 11 – з “Партії “За майбутнє” та 12 з депутатської групи “Довіра”.
- В Україні остаточно заборонили діяльність “Партії Шарія”. Відповідне рішення Верховний суд ухвалив рішення за позовом Мін’юсту.
- Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію “Опозиційна платформа — За життя”. Суд задовольнив позов Міністерства юстиції.
- Восьмий Апеляційний суд міста Львова заборонив Соціалістичну партію України (СПУ).
- Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію “Наші”. Її очолював колишній народний депутат Євген Мураєв.
- Львівський Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив партію “Соціалісти”.
- В Україні офіційно заборонено політичну партію “Опозиційний блок”.