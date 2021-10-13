Колишнього голову Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради, яка займається розслідуванням провалу спецоперації із захоплення російських терористів (справа "вагренівців").

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов.

За його словами, Бурбу звільнили сьогодні. Проте рапорт на звільнення він подав ще 14 вересня.

Перед засіданням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Бурбу викликали на зустріч із міністром оборони Андрієм Тараном.

“Таран, за словами джерела, наказав Бурбі як військовослужбовцю відмовитися від давання показів комісії. Наказав не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020-го самим Тараном, і тому не вимагала взагалі ніяких нарад в офісі президента. Наказав не повідомляти, як проходило засідання в кабінеті верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо скасування спецоперації, а також про те, що на нараду Зеленський допустив осіб, що не мають стосунку до абсолютно секретних операцій військової розвідки – голову Офісу президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу президента Романа Машовця, секретаря президента Марію Левченко, а також пов’язаного з РФ начальника комітету з розвідки Руслана Демченка. Таким чином були створені передумови до витоку інформації про спецоперацію”, – зазначив Бутусов.

За його словами, Таран вимагав приховати причетність Зеленського і Єрмака до скасування спецоперації.

Проте щоб не виконувати накази Тарана, Василь Бурба в присутності міністра оборони написав рапорт про звільнення з військової служби. Після написання рапорту Бурба прийшов на засідання ТСК і ще неодноразово давав свідчення народним депутатам.

Нагадаємо, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо зриву спецоперації із затримання “вагнерівців” заслухала свідчення Василя Бурби, який підтвердив, що витік інформації стався з Офісу президента України Володимира Зеленського. Проте показання Бурби слухали лише депутати від “Слуги народу”.

Роль Бурби

Нагадаємо, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов повідомляв, що 24 липня минулого року заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо “вагнерівців” в Офісі президента. Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

За інформацією журналіста, на нараді з президентом 3 серпня Бурба заявив, що операція провалена через зраду і вимагав перевірити всіх, хто був присутній, на поліграфі. Вже 5 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Бурби.

У лютому з’явилася інформація, що Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли його державної охорони.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.