Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців" заслухала свідчення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби, який підтвердив, що витік інформації стався з Офісу президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив журналіст та головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела в комісії.

“Вчора Слідча комісія Верховної Ради з вагнергейту провела засідання в Міністерстві оборони. Засідання перенесли зі стін Парламенту, щоб обмежити доступ депутатам опозиції на допит колишнього начальника ГУР МО Василя Бурби”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що показання Бурби змогли заслухати тільки депутати від “Слуги народу”.

За даними джерел Бутусова в комісії, на допиті ексначальник ГУР МО повністю підтвердив під протокол всі обставини підготовки й провалу спецоперації, про які говорилося раніше, і привів багато нових деталей і фактів, які підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з Офісу Президента України.

Зокрема, за словами журналіста, Бурба розповів, що план спецоперації із захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном, і був детально узгоджений. Провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Володимира Зеленського.

Наказ про перенесення спецоперації дав глава офісу президента Андрій Єрмак. Бурба попередив, що в результаті може статися провал, тож треба діяти швидко.

“Після затримання терористів в Мінську і звернення Росії повернути їх в Москву Бурба звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої зради. Однак замість розслідування Бурба був звільнений через два дні указом президента”, – зазначив Бутусов.

Також Бурба підтвердив, що спецоперація проводилася спільно зі спецслужбами НАТО.

“Таким чином, офіційно під протокол спростовані всі брехливі заяви, якими офіс Зеленського намагався більше року приховати факт зради і перешкодити розслідуванню провалу спецоперації. Цікаво, скільки ще будуть не діяти правоохоронні органи. Показання Бурби повинні бути негайно долучені до матеріалів кримінальної справи. А депутати Парламенту зобов’язані отримати доступ до розслідування, яке необхідно в інтересах національної безпеки”, – резюмував журналіст.

Роль Бурби

Нагадаємо, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов повідомляв, що 24 липня минулого року заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо “вагнерівців” в Офісі президента. Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

За інформацією журналіста, на нараді з президентом 3 серпня Бурба заявив, що операція провалена через зраду і вимагав перевірити всіх, хто був присутній, на поліграфі. Вже 5 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Бурби.

У лютому з’явилася інформація, що Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли його державної охорони.

Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.

Розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat провели власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”.Впродовж місяця очікується вихід текстової версії розслідування, далі буде короткий документальний фільм. Також планується стрічка-розслідування тривалістю дві години, вона вийде не раніше наступного року.

Раніше сповіщалося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації. Грозєв інформував, що Bellingcat намагалися отримати офіційні коментарі близько пів року.

На початку вересня CNN опублікував розслідування про спецоперацію щодо “вагнерівців”, у якому спростував заяви президента Володимира Зеленського про непричетність України.

Тоді в ОП звинуватили телеканал у поширенні фейків, щоправда — лише через ЗМІ.

Незабаром парламентська ТСК, що розглядає справу “вагнерівців”, повідомила частину висновків щодо справи “вагнерівців”. 10 вересня розпочалося закрите засідання ТСК, яке триває досі.

На брифінгу, який відбувся посеред першого засідання, голова ТСК, депутатка “СН” Мар’яна Безугла оголосила деякі вже наявні висновки. ТСК визнала факт проведення Україною (а не іншими країнами, як сказав Зеленський) спеціального заходу, але не спецоперації з посадки літака із “вагнерівцями”.

Основні тези, озвучені головою ТСК — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.