Про це повідомляє інформаційна агенція AFP з посиланням на французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).
Міжнародна команда, що складається з 20 експертів, вивчить бортові самописці.
Раніше заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що вивчення інформації почнеться в понеділок, 20 липня.
Експерти сподіваються, що “чорні скриньки” міститимуть інформацію про останні моменти аварії літака.
Канада, громадяни якої становили більшість жертв на борту лайнера, протягом декількох місяців вимагала разом з Україною, щоб Іран відправив “чорні скриньки” за кордон.
Іран заявив, що тривала затримка передачі самописців сталася через пандемію коронавірусу, бо більшість міжнародних рейсів довелося скасувати.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Україна отримала від Франції запрошення направити експертів для участі в розшифровці “чорних ящиків” пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.
- Іран виплатить компенсації членам родин іноземних громадян, які загинули в результаті збиття літака українських авіаліній.