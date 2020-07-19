До Франції прибули "чорні скриньки" українського пасажирського літака МАУ, який помилково збили іранські військові недалеко від Тегерана.

Про це повідомляє інформаційна агенція AFP з посиланням на французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

Міжнародна команда, що складається з 20 експертів, вивчить бортові самописці.

Раніше заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що вивчення інформації почнеться в понеділок, 20 липня.

Експерти сподіваються, що “чорні скриньки” міститимуть інформацію про останні моменти аварії літака.

Канада, громадяни якої становили більшість жертв на борту лайнера, протягом декількох місяців вимагала разом з Україною, щоб Іран відправив “чорні скриньки” за кордон.

Іран заявив, що тривала затримка передачі самописців сталася через пандемію коронавірусу, бо більшість міжнародних рейсів довелося скасувати.