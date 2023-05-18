Джерело: Le Monde.

Президент Франції Еммануель Макрон вже натякав, що країна розглядає можливість постачання ЗСУ ракет “з радіусом дії, який дозволить українській армії протистояти агресії РФ та вести потенційний контрнаступ”. Водночас представництво глави держави попереджає, що передача озброєння не буде швидкою.

ДОВІДКОВО. Storm Shadow (SCALP EG) – далекобійна ракета класу “повітря-земля”, яка є спільним напрацюванням Франції та Британії. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей.

Також Scalp під силу долати ППО, бойова частина ракети важить 450 кг, дальність перевищує 250 км, а висота сягає 30-40 метрів. Крім того, ракету можна використовувати в будь-який час доби та погодні умови.

Додамо, Велика Британія спорядить Україні сотні ракет протиповітряної оборони та безпілотників на додаток до вже постачених крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня. Цей крок означає, що Сполучене Королівство просувається далі, ніж будь-яка інша країна, у наданні озброєння, котре потенційно може схилити ситуацію на полі бою на користь України.

Як повідомляли #Букви, 15 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна відкрита для підготовки українських пілотів-винищувачів. Крім того, у межах нового пакету допомоги для України Франція передасть ракети великої дальності.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надасть Україні €11 мільярдів суто на посилення оборони.

Зауважимо, що поїздки президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії продемонстрували зміну політичного ландшафту щодо підтримки Києва, оскільки зростає занепокоєння щодо підтримки США в умовах наближення президентських виборів.

Володимиру Зеленському пообіцяли надати мільярди доларів нової військової допомоги під час туру європейськими країнами, що відображає разючу зміну політичного ландшафту: адже Європа відіграє дедалі відчутнішу та ключову роль в озброєнні України для її очікуваного контрнаступу.