Німеччина поки що офіційно не погодила надання Україні своїх танків Leopard. На канцлера Олафа Шольца чиниться політичний тиск, зокрема його союзників США та Великої Британії. У відповідь на тривалі вагання мережу охопив новий флешмоб #FreeTheLeopards, яким користувачі намагаються допомогти ФРН узгодити передачу німецьких танків для ЗСУ.

Про це повідомляють #Букви.

20 січня під час зустрічі групи “Рамштайн” союзники обговорювали посилення військової підтримки України, зокрема точились дискусії щодо надання німецьких танків Leopard 2. За рішення виступила низка країн, зокрема Польща та Фінляндія, водночас утрималась від негайного погодження Німеччина. Як наслідок – під Бундестагом відбулась акція протесту з гаслом “Звільніть леопардів!”.

Ідею підхопили вже у мережі далеко за межами ФРН.

Згодом в Instagram опублікували повідомлення із закликом приєднуватися до флешмобу на підтримку України: “Про леопардовий одяг давно забули, але зараз настав час переглянути свій гардероб. Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі з #FreeTheLeopards”.

Підприємці, актори, співаки та телеведучі, бізнес та модельєри швидко приєднались до флешмобу. Акцію підтримали не лише сотні українців, а також іноземці.

Київстар перефарбувався у леопардові кольори.

У “Дія” також підтримали заклик.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дія — Державні послуги онлайн (@diia.gov.ua)

Бізнес розуміється на рекламі.

Вдягнув костюм по случаю. Так шо там, леопарди вийдуть гуляти?

Бо ми з ШАРКами вже зачекалися #FreeTheLeopards pic.twitter.com/E1DrsUs3qx — мережа АЗК ОККО (@okkoua) January 23, 2023

“Прозорі” натяки для лідера ФРН.

Водночас “Нова пошта” закликала до голосування щодо нових коробок.

Відомий берлінський стиліст Френк Уайлд, котрий з першого дня повномасштабного вторгнення підтримує Україну, і на цей раз опублікував майже десяток світлин із закликом до лідерів Німеччини.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений frank wilde (@frankpeterwilde)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений frank wilde (@frankpeterwilde)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, аби зберегти права людини в усьому світі та припинити порушення в Україні, танки мають стати на захист людей.

“Це той випадок, коли інших дієвіших варіантів, на жаль, не існує! Звертаюся до всіх правозахисних організацій та інституцій. Звертаюся до своїх колег з інших країн, говоріть про це, пояснюйте та підтримуйте Україну!”, — пояснив він.

Також оригінально відгукнулись на заклик українські полярники. Вони запропонували читачам зробити ставки.

“Хто швидший: LEOPARD 2 ЧИ МОРСЬКИЙ ЛЕОПАРД?

У нас сьогодні задача із “зірочкою”

Швидкість морського леопарда – до 40 км/год.

Відстань від “Вернадського” до Києва – близько 15 тис. кілометрів.

Як ви гадаєте, який леопард швидше дістанеться України?

Ми віримо, що той, який допоможе нашим захисникам і захисницям наближати Перемогу України на фронті. Бо ми дуже хочемо, щоб наші полярники чекали на появу леопардів не в бахмутських окопах, а в Південному океані”, – зазначили у публікації.

19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Вже 22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи під тиском щодо дозволу на постачання танків німецького виробництва в Україну, заявив, що всі рішення щодо постачання зброї ухвалюватимуться в координації з союзниками, зокрема й Сполученими Штатами.

24 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що вже незабаром Німеччина ухвалить рішення щодо надання Україні танків Leopard.

Своєю чергою, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звинуватив Берлін у тому, що Німеччина побоюється поставити Росію на межу поразки в Україні.

Ввечері 24 січня стало відомо, що після місяців дебатів канцлер ФРН Олаф Шольц вирішив спорядити в Україну танки Leopard 2. Ймовірно, танки Abrams зі США також передадуть Києву.