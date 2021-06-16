Голова наглядової ради «Нафтогазу» ініціювала відсторонення Вітренка

Голова Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд скликає позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення Юрія Вітренка від виконання обов’язків голови правління компанії в зв’язку з приписом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про невідповідність його призначення Закону України "Про запобігання корупції".

Про це повідомляє пресслужба “Нафтогазу”.

“Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам Нафтогазу та України”, — зазначила Клер Споттісвуд.

Голова наглядової ради “Нафтогазу” обговорила ситуацію з прем’єр-міністром та міністром юстиції України і очікує від уряду, як акціонера “Нафтогазу”, остаточного рішення найближчим часом.

“Негайно обговорила ситуацію, що склалася, з акціонером — Урядом України. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністром юстиції взяли участь в обговоренні від імені Кабінету Міністрів України. Прем’єр-міністр України зобов’язався прийняти остаточне рішення, у тому числі вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Юрієм Вітренком, як вимагається, протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021 року”, — підсумувала Клер Споттісвуд.

Водночас голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко відзначив, що наглядова рада інформацію щодо припису НАЗК з ним не обговорювала. Юрій Вітренко підкреслив, що вважає припис НАЗК таким, що суперечить букві та духу закону та є прикладом “вибіркового правосуддя”.

Відзначимо, що голова НАЗК Олександр Новіков у своєму інтерв’ю для “Української правди” прокоментував припис таким чином: “Ми не встановили жодного конфлікту інтересів у діяльності Юрія Вітренка. Але, на жаль, закон забороняє особі, яка ухвалювала рішення щодо підприємства, керувати ним впродовж року після звільнення”.

На думку юридичного департаменту НАК “Нафтогаз України”, припис є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавчих актів.

Також юристи Нафтогазу звертають увагу, що виконання однієї з вимог припису (скасувати пункт 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №370-р.) призведе до скасування рішення загальних зборів Компанії про уповноваження Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради.

Нагадаємо, 15 червня 2021 року НАЗК оприлюднило висновки про невідповідність закону при призначенні Юрія Вітренка на посаду керівника НАК раніше, ніж через рік після завершення роботи в Міністерстві енергетики України.

Зокрема, очільник НАЗК пояснив, що відповідно до закону, протягом року після звільнення з публічної служби людина не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Це обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Новий голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року працював виконувачем обов’язки міністра енергетики. Також він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності “Нафтогазу”. Згідно з законодавством, Вітренко мав право зайняти цю посаду лише з кінця квітня 2022 року.

Своєю чергою Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено в суді.