Події біля невеликого селища в Полтавській області, Нові Санжари, звернули на Україну увагу всього світу. Так евакуйованих з Китаю громадян через можливу загрозу зараження коронавірусом не зустрічали ще ніде.

#Букви зібрали реакцію світових ЗМІ з цього приводу.

Американські ЗМІ

У газеті The Washington Post протиставили евакуацію Держдепом американських громадян з круїзного лайнера в Японії, які мали підозру на зараження коронавірусом, подіям, що сталися в Україні.

У матеріалі зазначили, що держава не впоралося з завданням щодо забезпечення безпеки громадян, а також продемонструвала провал комунікаційної політики.

Американський щотижневий журнал TIME звернув увагу на заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав, що вчорашні події були “ганьбою” і “продемонстрували не найкращу сторону характеру (українців)”.

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“Це було одне з найбільших розчарувань у моєму житті”, – заявляв Зеленський.

Американський телеканал NBC News вказав на те, що українські учасники протесту не довіряють заявам влади.

Телеканал CNN зробив акцент на тому, що учасники мітингу в Нових Санжарах не слухають заяв влади про безпрецедентні заходи безпеки і відсутнысть загрози можливого зараження коронавірусом з Китаю від евакуйованих громадян.



Телеканал fox44news привів слова українських чиновників, які назвали вчорашні події “шоком” і “ганьбою”.

Британські медіа

У британській газеті The Guardian зазначили, що зусилля України помістити на карантин евакуйованих з Китаю українських та іноземних громадян викликали “шок”.

“Місцеві жителі кидали каміння в автобуси з евакуйованими і брали участь в запеклих сутичках з поліцією”, – написали в британській газеті.

У повідомленні зазначили, що деякі з учасників протесту “виглядали, як п’яні”. Вони палили шини і брали участь в зіткненнях з правоохоронцями.

У газеті написали, що один з учасників протесту пропонував відвезти евакуйованих до Чорнобиля, інший – до Верховної Ради, третій – до президента Володимира Зеленського.

Британська компанія BBC вказала на проблеми з комунікацією влади, зазначивши, що коли люди в населених пунктах різних регіонів країни почали виходити на протестні акції, Служба безпеки України (СБУ) заявила, що в фейковому електронному листі нібито МОЗ заявив про носіїв коронавірусу серед евакуйованих громадян.

Британська газета The Telegraph опублікувала відео зіткнень.

“Відеозапис, поширюваний в соціальних мережах, показує, що місцеві жителі протестують проти прибуття евакуйованих, блокують дороги і протистоять поліції”.

In order to bring Ukrainians evacuated from #Wuhan to quarantine in the medical center in Novy Sanzhary, the authorities have to use the National Guard and armored vehicles. Locals protest, block roads fearing the spread of the #coronavirus” #Ukraine pic.twitter.com/NAFyBVBO0B — nonouzi (@Gerrrty) February 20, 2020

Новинні видання Франції

AFP показали, що відбувалося в Нових Санжарах.

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У France24 вказали на те, що не була налагоджена комунікація уряду з громадянами, що призвело до масових протестів.

Інші ЗМІ

Міжнародне агентство Reuters звернуло увагу на те, що в результаті зіткнень було поранено не тільки представників поліції та інших правоохоронних структур, а й деяких з протестуючих.



“Слабка система охорони здоров’я, корупція і недовіра до влади широко поширені в Україні, яка недавно зіткнулася з епідемією кору на тлі небажання деяких вакцинувати себе і своїх дітей”, – зазначили в агентстві.

Німецьке міжнародне видання Deutsche Welle випустило матеріал із заголовком “Шини проти коронавірусу – коли страх і неосвіченість вбивають милосердя”.

Українська письменниця Людмила Денисенко в матеріалі провела паралель між вчорашніми подіями і евакуацією людей із зони Чорнобиля в минулому столітті.

“Легше заборонити або ж не допустити появу людей, маркованих як “небезпечні інші”, ніж пояснити, чому не можна так ставитися до людини. І чому держава має гарантувати не лише права і свободи, захист гідності людини, а і роз’яснювати засади гуманного ставлення, людяності. Легше потурати дикунству, ніж демонструвати та відстоювати цивілізованість та еволюцію. Тому наші страх і невігластво рвуть на шмаття милосердя”, – написала вона.

Австралійське видання 9NEWS зазначило, що зусилля української влади евакуювати громадян з Китаю і доставити в захищене місце в центрі країни “занурилися в хаос”.

Ізраїльська англомовна онлайн газета The Times of Israel написала, що місцеві жителі не збираються припиняти протести, оскільки стверджують, що можуть заразитися коронавірусом через каналізацію, яка єдина як у них, так і у санаторію, в якому розмістили евакуйованих.

У виданні підкреслили, що серед евакуйованих є ізраїльський громадянин на ім’я Звулун. Вони зазначили, що він став одним з декількох ізраїльських громадян, які опинилися в Ухані в момент поширення тоді ще невідомого коронавірусу. Там він вивчав кунг-фу.

Американський фінансово-економічний журнал Forbes написав про те, що спальне містечко з населенням близько 8 тисяч осіб перетворилося в гарячу точку в світлі вчорашніх подій.

“Евакуація людей з Уханю була оточена секретністю, чутками і розгубленістю. Влада не змогла ефективно повідомити про відсутність небезпеки з боку пасажирів до їх прибуття і тримала пункт призначення в секреті”, – пише журналістка Катерина Горчинська.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.