#Букви зібрали реакцію світових ЗМІ з цього приводу.

У газеті The Washington Post протиставили евакуацію Держдепом американських громадян з круїзного лайнера в Японії, які мали підозру на зараження коронавірусом, подіям, що сталися в Україні.

У матеріалі зазначили, що держава не впоралося з завданням щодо забезпечення безпеки громадян, а також продемонструвала провал комунікаційної політики.

Американський щотижневий журнал TIME звернув увагу на заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав, що вчорашні події були “ганьбою” і “продемонстрували не найкращу сторону характеру (українців)”.

“Це було одне з найбільших розчарувань у моєму житті”, – заявляв Зеленський.

Американський телеканал NBC News вказав на те, що українські учасники протесту не довіряють заявам влади.

Телеканал CNN зробив акцент на тому, що учасники мітингу в Нових Санжарах не слухають заяв влади про безпрецедентні заходи безпеки і відсутнысть загрози можливого зараження коронавірусом з Китаю від евакуйованих громадян.



Телеканал fox44news привів слова українських чиновників, які назвали вчорашні події “шоком” і “ганьбою”.

У британській газеті The Guardian зазначили, що зусилля України помістити на карантин евакуйованих з Китаю українських та іноземних громадян викликали “шок”.

“Місцеві жителі кидали каміння в автобуси з евакуйованими і брали участь в запеклих сутичках з поліцією”, – написали в британській газеті.

У повідомленні зазначили, що деякі з учасників протесту “виглядали, як п’яні”. Вони палили шини і брали участь в зіткненнях з правоохоронцями.

У газеті написали, що один з учасників протесту пропонував відвезти евакуйованих до Чорнобиля, інший – до Верховної Ради, третій – до президента Володимира Зеленського.

Британська компанія BBC вказала на проблеми з комунікацією влади, зазначивши, що коли люди в населених пунктах різних регіонів країни почали виходити на протестні акції, Служба безпеки України (СБУ) заявила, що в фейковому електронному листі нібито МОЗ заявив про носіїв коронавірусу серед евакуйованих громадян.

Британська газета The Telegraph опублікувала відео зіткнень.

“Відеозапис, поширюваний в соціальних мережах, показує, що місцеві жителі протестують проти прибуття евакуйованих, блокують дороги і протистоять поліції”.

In order to bring Ukrainians evacuated from #Wuhan to quarantine in the medical center in Novy Sanzhary, the authorities have to use the National Guard and armored vehicles. Locals protest, block roads fearing the spread of the #coronavirus” #Ukraine

pic.twitter.com/NAFyBVBO0B

— nonouzi (@Gerrrty) February 20, 2020