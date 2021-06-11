Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook президент УАФ Андрій Павелко.

Відповідне рішення члени Виконкому УАФ ухвалили одноголосно.

На засіданні розглядалися наступні питання:

• про затвердження статусу офіційних футбольних символів України для гасел “Слава Україні” та “Героям слава!”;

• про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької й Луганської областей).

Обидві ці ініціативи члени Виконкому УАФ підтримали.

“Щойно Виконком УАФ одноголосно — 45 членів “за” — підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом із малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом “Ukraine”, на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі. Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел “Слава Україні!” і “Героям слава!”, які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних!”, – наголосив Павелко.

Він додав, що “унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів”.

Як відомо, українська національна збірна мала виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.

Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА.

Варто зазначити, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.