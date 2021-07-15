Про це інформує кореспондент #Букв.
Відповідні коментарі Корнієнко дав журналістам перед сьогоднішнім засіданням ВР, на якому була підтримана відставка Авакова з посади міністра внутрішніх справ України.
Нардепу поставили запитання, наскільки реально, що Аваков може бути кандидатом у мери Харкова від партії “Слуга народу”.
“Звичайно, я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це була б остаточна крапка в питанні чи “Харьков – русский город”. Це була б остаточна крапка, що це українське місто, що там українська патріотична влада. Що там людина, яка точно за 10 років не дала підстав сумніватися у своїй патріотичності. Ну і, звичайно, господарські якості в Арсена Борисовича теж є”, – зазначив Корнієнко у відповідь.
Він нагадав про триваючу російську агресію і в цьому контексті заявив, що підтримав би висунення Авакова. Корнієнко також згадав про нещодавню статтю президента Росії Володимира Путіна, яка стосувалася України, і порадив “її прочитати”.
“Ми могли б дійсно перейти в таку ідеологічну серйозну дискусію, що обрії українського порядку денного розповсюджуються трохи далі, ніж Полтава, кудись на Харків. Тому що наш сусід, країна-агресор (Росія, – ред.), постійно натякає на такі речі, що Суми, Харків, давайте ще туди подивимося. Враховуючи контекст, і стаття Путіна вийшла, жахливі речі в ній пишуться. Але я всім раджу її прочитати – просто щоб розуміти, з ким ми маємо справу. Я думаю, що на це потрібно відповідати і медійно, і треба відповідати діями. Тому якби мене питали, я був би “за” (щодо кандидатури Авакова на посаду мера Харкова, – ред.)”, – наголосив Корнієнко.
Він уточнив, що на мерських виборах кандидатів висуває “не партія, а центральний обласний осередок”.
“Якщо організація (харківська обласна парторганізація “Слуги народу”, – ред.) його висуне від нас, то я буду, звичайно, підтримувати”, – запевнив Корнієнко.
Крім того, він не виключив, що Авакову в майбутньому можуть запропонувати посаду, “пов’язану із силовим блоком”.
Нардеп також спростував заяви, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра могли стати інциденти з нардепами від “Слуги народу” Ігорем Васильковським і Євгеном Брагаром, а також з Олександром Юрченком. Усіх їх затримувала поліція за підозрою у водінні в стані алкогольного сп’яніння, а також під дією наркотичних речовин.
Корнієнко стверджує, що це “конспірологічна теорія, яку розвивають представники опозиції”, а також, що “це неправда”.
За словами голови “Слуги народу”, принаймні до осені на порядку денному питання звільнення інших міністрів (зокрема міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи) не стоять.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.
- Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію.
- Раніше повідомлялося, що нардеп від “Слуги народу”, очільник правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.