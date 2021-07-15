Голова партії "Слуга народу" та перший заступник керівника фракції цієї політсили у Верховній Раді Олександр Корнієнко назвав Арсена Авакова "найкращою кандидатурою" на посаду мера Харкова.

Про це інформує кореспондент #Букв.

Відповідні коментарі Корнієнко дав журналістам перед сьогоднішнім засіданням ВР, на якому була підтримана відставка Авакова з посади міністра внутрішніх справ України.

Нардепу поставили запитання, наскільки реально, що Аваков може бути кандидатом у мери Харкова від партії “Слуга народу”.

“Звичайно, я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це була б остаточна крапка в питанні чи “Харьков – русский город”. Це була б остаточна крапка, що це українське місто, що там українська патріотична влада. Що там людина, яка точно за 10 років не дала підстав сумніватися у своїй патріотичності. Ну і, звичайно, господарські якості в Арсена Борисовича теж є”, – зазначив Корнієнко у відповідь.

Він нагадав про триваючу російську агресію і в цьому контексті заявив, що підтримав би висунення Авакова. Корнієнко також згадав про нещодавню статтю президента Росії Володимира Путіна, яка стосувалася України, і порадив “її прочитати”.

“Ми могли б дійсно перейти в таку ідеологічну серйозну дискусію, що обрії українського порядку денного розповсюджуються трохи далі, ніж Полтава, кудись на Харків. Тому що наш сусід, країна-агресор (Росія, – ред.), постійно натякає на такі речі, що Суми, Харків, давайте ще туди подивимося. Враховуючи контекст, і стаття Путіна вийшла, жахливі речі в ній пишуться. Але я всім раджу її прочитати – просто щоб розуміти, з ким ми маємо справу. Я думаю, що на це потрібно відповідати і медійно, і треба відповідати діями. Тому якби мене питали, я був би “за” (щодо кандидатури Авакова на посаду мера Харкова, – ред.)”, – наголосив Корнієнко.

Він уточнив, що на мерських виборах кандидатів висуває “не партія, а центральний обласний осередок”.

“Якщо організація (харківська обласна парторганізація “Слуги народу”, – ред.) його висуне від нас, то я буду, звичайно, підтримувати”, – запевнив Корнієнко.

Крім того, він не виключив, що Авакову в майбутньому можуть запропонувати посаду, “пов’язану із силовим блоком”.

Нардеп також спростував заяви, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра могли стати інциденти з нардепами від “Слуги народу” Ігорем Васильковським і Євгеном Брагаром, а також з Олександром Юрченком. Усіх їх затримувала поліція за підозрою у водінні в стані алкогольного сп’яніння, а також під дією наркотичних речовин.

Корнієнко стверджує, що це “конспірологічна теорія, яку розвивають представники опозиції”, а також, що “це неправда”.

За словами голови “Слуги народу”, принаймні до осені на порядку денному питання звільнення інших міністрів (зокрема міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи) не стоять.