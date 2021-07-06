Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що "принаймні до кінця цього року" не варто очікувати на комерційного продажу вакцин проти коронавірусу COVID-19 (тобто появи їх на приватному ринку).

Таку думку він висловив в інтерв’ю “ТСН”.

За його словами, наразі виробники продають вакцини урядам країн, і навіть ці контракти не встигають виконувати. А тому про комерційний продаж поки не йдеться.

“Наразі жоден із фармацевтичних світових виробників не оголошує якісь терміни поставки вакцини на приватний ринок. Основна домовленість навіть на міжнародному рівні – забезпечити потреби урядів. Лише після цього виробники зможуть передавати вакцину для комерційного використання. Наразі потреби урядів ще не закриті і до кінця року закриті на 100% не будуть. Тому вакцина принаймні до кінця цього року на приватному ринку з’являтися на законних підставах не буде”, – наголосив Кузін.

Він також прокоментував можливість появи “інших вакцин”, які “розробляються саме з комерційною метою”.

“Або з’являтимуться якісь інші вакцини, які зараз прицільно розробляються або тестуються саме з комерційною метою. Такі дослідження вже є, коли береться загальновідомий алгоритм векторної або мРНК-вакцини, модернізується і запускається її комерційне виробництво. Але там також проходять три етапи клінічних випробувань. Такі вакцини можуть з’явитися на комерційному ринку. Однак ще жодна з таких комерційних пропозицій не була доведена до кінця”, – розповів головний санлікар.

Відтак, Кузін закликав українців “вакцинуватися тією вакциною, яка доступна зараз”.

Так, відповідаючи на запитання, “чи буде доступний Pfizer для всіх українців”, оскільки “серед людей існує думка, що він кращий за CoronaVac”, головний санлікар заявив наступне:

“Мені здається, що ця думка хибна. І я б радив вакцинуватися зараз. Ми входимо в осінній період. Він є складним. Ми будемо стикатися зі звичайними ГРВІ, грипом, парагрипом та іншими вірусами, а також з коронавірусною хворобою. Тому раджу вакцинуватися зараз, щоб у кожної людини був максимум часу на формування адекватного власного імунітету. І вакцинуватися тією вакциною, яка доступна зараз. В залежності від того, чи належить людина до тієї чи іншої групи ризику, їй доступна та чи інша вакцина. Безумовно, чим далі ми йтимемо до осені та зими, матимемо більш розширений перелік вакцин і в більшій кількості. Але до цього часу ризик інфікуватися є набагато страшнішим, ніж час очікування кращої, на думку пацієнта, вакцини. Якщо це принципова позиція, краще звернутися до свого сімейного лікаря або до експертів по роз’яснення щодо різниці між цими вакцинами”.