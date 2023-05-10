Про це глава альянсу заявив в інтерв’ю CNN.

Раніше повідомлялося, що Японія веде переговори про відкриття офісу зв’язку НАТО, першого такого роду в Азії.

Так, ми ведемо переговори з Японією про відкриття офісу НАТО в Токіо. У нас є офіси в країнах-партнерах, і Японія є дуже близьким і важливим партнером для альянсу”, – зазначив Столтенберг.

Окрім цього, він зауважив, що питання безпеки в Азії перестали бути виключно регіональною темою.

“Безпека є глобальною”, – заявив глава НАТО. “Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, за ціною, яку платить президент РФ Путін, а також за потенційними винагородами. Тож те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Пекіна, Китаю щодо, наприклад, Тайваню”.

Тож глава НАТО додав, що результат війни РФ проти України може вплинути на рішення Китаю зокрема відносно Тайваню.

У січні 2023 року Єнс Столтенберг здійснив тур Далеким Сходом. Глава альянсу відвідав Південну Корею та Японію, наголосивши, що світу потрібні “міцні партнерські відносини між країнами та альянсами, які вірять у свободу та демократію”.

Зауважимо, 4 травня у Китаї заявили про необхідність “високої пильності” на тлі “розширення НАТО на схід” після повідомлення ЗМІ про те, що альянс планує відкрити офіс у Японії для сприяння консультаціям із союзниками в регіоні.

Раніше, у січні 2023 року стало відомо, що Японія та НАТО планують зміцнювати відносини під загрозою з боку Росії та Китаю. Рішення ухвалили через російське вторгнення до України та військове співробітництво РФ з Китаєм, що створило найнапруженішу ситуацію в галузі безпеки з часів Другої світової війни.

Довідка. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що уряд схвалив три документи безпеки – Стратегію національної безпеки (NSB), Стратегію національної оборони та План розвитку сил оборони – для зміцнення обороноздатності Японії на тлі дедалі більшого зростання нестабільного середовища безпеки.

Нові заходи включають положення, які дозволять Японії володіти “можливостями контрудару”, тобто безпосередньо атакувати територію іншої країни у разі надзвичайної ситуації та за певних обставин, – сказав Кісіда.

За словами міністра оборони Ясуказу Хамади, у грудні прем’єр-міністр доручив міністрам оборони та фінансів забезпечити кошти для збільшення оборонного бюджету Японії до 2% поточного ВВП у 2027 році.

Виконуючи нові оборонні ініціативи, Японія змінює тлумачення своєї конституції після Другої світової війни, яка обмежувала її Сили самооборони, оскільки їх можна було використовувати лише для захисту японської батьківщини.

Однак зараз Токіо зіштовхується з найбільш загрозливою безпековою ситуацією за останні десятиліття.

Проводячи масштабні зміни у сфері оборони, Японія описує одного з цих суперників – Китай – як свій “найбільший стратегічний виклик”.

На західному кордоні Японія спостерігала за нарощуванням ракетного арсеналу Північної Кореї. Пхеньян випробував ракети 34 рази, зокрема у жовтні запустив одну над Японією, вперше за п’ять років, і Кісіда назвав цей вчинок “обурливим”.

На північ від Японії почалось зростання присутності Росії на островах. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну та войовнича риторика з боку Москви лише посилили побоювання Токіо щодо того, що їй, можливо, доведеться захищати свої території від кількох загроз одночасно.

Попри те, що японські збройні сили вважаються одними з найсучасніших і найпотужніших у світі, її зброю розроблено, щоб вражати ворогів поблизу її островів. Однак нова оборонна стратегія надасть Токіо зброю, як-от американські ракети “Томагавк”, які можуть вразити бази, з яких ймовірні вороги, такі як Китай, Північна Корея чи Росія, можуть вдарити по території Японії.

Уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.

Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році, після Другої світової, та досі утримує під своїм контролем.

У жовтні Верховна Рада України заявила, що визнає Курильські острови територією Японії, окупованою Росією. За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів.

Окрім цього, Японія створить нове командування для управління операціями своїх сухопутних, морських і повітряних сил на тлі зростання напруженості в регіоні. Окрім цього, за оцінками Японії, їй знадобиться близько 1000 ракет великої дальності на додаток до її запасів протибалістичних ракет для захисту від посилення військового потенціалу Китаю.