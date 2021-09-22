Єрмак про замах на Шефіра: Це виклик президенту

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що причетні до замаху на життя першого помічника Володимира Зеленського — Сергія Шефіра відповідатимуть за законом.

Про це Єрмак повідомив у Facebook.

Голова ОПУ зазначив, що поранено водія.Наразі чоловік перебуває в реанімації.

“Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає”, – написав Єрмак.

Також очільник ОПУ наголосив, що поліція та решта служб мають вжити всіх необхідних заходів для того, щоб затримати нападника.

“Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками. Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо розв’язувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють”, – додав Єрмак.

Замах на Сергія Шефіра

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл автівки свого першого помічника, заявивши, що “відповідь буде сильною”.

Згодом сам Сергій Шефір прокоментував інцидент, заявивши, що не розуміє причин. На його думку, замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади.

Він також пояснив, що їздив службовим неброньованим авто студії “Квартал”, інколи сам керував автівкою, охорони у нього не було, але тепер “примусять узяти”.

Міністр МВС Денис Монастирський уточнив, що водія Шефіра вже прооперували, наразі його життю нічого не загрожує. Він також наголосив, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сценарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”. Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефіром писав для різних команд КВН.

Сергій Шефір та його брат Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу”з Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялося, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру в Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.