Країни Євросоюзу повідомили про намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких має завершитися у жовтні 2023 року.

Джерело: Reuters

У виданні навели три причини, які вплинули на рішення ЄС продовжити дію санкцій: використання Росією іранських дронів в Україні, можливість постачання іранських ракет до Росії, а також порушення умов ядерної угоди Іраном.

“Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь вони можуть зробити, якщо такі взагалі будуть”, – пояснив європейський дипломат на умовах анонімності.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іран для постачання Росії дронів-камікадзе використовує не лише повітря, але й море.

“Як бачите, трафік теж у Каспійському морі. Махачкала, Астрахань – теж з Ірану саме в ці порти потрапляють вантажі. Вони можуть бути різного характеру, тому що море з’єднує ці дві країни й, не виключено, що й морським шляхом доставляють ці снаряди для вбивства іранського виробництва. Тому співпраця Росії із Тегераном триває”, – відзначив Ігнат.

Водночас, за інформацією ЗМІ, Іран таємно постачав Росії мільйони куль і сотні тисяч снарядів, аби РФ могла продовжувати війну проти України. Більш того, згідно з даними джерел, Тегеран планує надати РФ ще більше такої допомоги.

Крім того, експерти Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься продовжувати двосторонню співпрацю з Іраном, щоб отримати більше високоточного озброєння для війни проти України.