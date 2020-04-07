Іран назвав збиття літака МАУ «гарною роботою»

Депутат іранського парламенту і член комісії з питань законодавства і юстиції Хассан Норузі заявив, що військові добре впоралися із завданням, збивши український літак МАУ під Тегераном.

Про це повідомляє Al Arabia.

“Військові сили добре виконали свої обов’язки. Рух літака був надто підозрілим”, – заявив Норузі.

Депутат також сказав, що літак нібито “не був під контролем диспетчерської вежі, а опинився під контролем Америки”, борт був в Ізраїлі за тиждень до атак – і там “його систему безпеки зламали і перехопили управління”.

“На літаку були встановлені спеціальні цілі в Ірані. З огляду на те, що літак контролювався іншими країнами, наші військові добре впоралися зі своїм завданням. З огляду на ці докази, було б безглуздо заарештовувати причетних осіб”, – додав він.

Норузі підкреслив, що заарештовувати причетних до смертельної авіакатастрофи не будуть.

У свою чергу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує негайного пояснення від Тегерану.

“Ми очікуємо негайного пояснення від Ірану з приводу цієї прикрої заяви. Вона показує повну неповагу до людських життів. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану втратили своїх близьких у результаті нападу на беззахисний цивільний літак”, – наголосив Пристайко у своєму Twitter.