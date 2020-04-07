Іран назвав збиття літака МАУ «гарною роботою»

Про це повідомляє Al Arabia.
“Військові сили добре виконали свої обов’язки. Рух літака був надто підозрілим”, – заявив Норузі.
Депутат також сказав, що літак нібито “не був під контролем диспетчерської вежі, а опинився під контролем Америки”, борт був в Ізраїлі за тиждень до атак – і там “його систему безпеки зламали і перехопили управління”.
“На літаку були встановлені спеціальні цілі в Ірані. З огляду на те, що літак контролювався іншими країнами, наші військові добре впоралися зі своїм завданням. З огляду на ці докази, було б безглуздо заарештовувати причетних осіб”, – додав він.
Норузі підкреслив, що заарештовувати причетних до смертельної авіакатастрофи не будуть.
У свою чергу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує негайного пояснення від Тегерану.
“Ми очікуємо негайного пояснення від Ірану з приводу цієї прикрої заяви. Вона показує повну неповагу до людських життів. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану втратили своїх близьких у результаті нападу на беззахисний цивільний літак”, – наголосив Пристайко у своєму Twitter.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.