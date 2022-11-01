Іран готується відправити Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малого радіуса дії "земля-земля" і більше ударних безпілотників для використання у широкомасштабній війні проти України.

Про це повідомляє СNN.

За даними видання, це постачання ретельно відстежується, адже це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Росії значні переваги на полі бою.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії містила у собі близько 450 безпілотників, які росіяни вже застосували в Україні зі смертельними наслідками. Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.

Це нове постачання ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль Росії. Утім, точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі. Проте офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця цього року.

Варто зазначити, що іранські безпілотні літальні апарати відіграли значну роль у широкомасштабній війні після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого. Зокрема їх використання значно зросло з літа, коли Сполучені Штати та Київ заявили, що Москва придбала безпілотники в Ірану.

Останніми тижнями ці іранські безпілотники використовувалися для націлювання на критичну енергетичну інфраструктуру в Україні.

Іранські безпілотники здатні деякий час кружляти в районі, визначеному як потенційна ціль, і завдавати удару лише після виявлення ворожого об’єкта. Вони невеликі, портативні та легко запускаються, але їхня головна перевага полягає в тому, що їх важко виявити, і ними можна стріляти здалеку.

У виданні зауважили, що надсилання іранської зброї до Росії є кроком, який, ймовірно, спричинить подальше погіршення відносин із США. У понеділок представник США в Ірані Роб Меллі заявив, що адміністрація Байдена не збирається “гаяти наш час” на переговори про відновлення ядерної угоди, “якщо нічого не станеться”. Підтримка Тегераном Росії у війні проти України та придушення загальнонаціональних протестів, викликаних смертю 22-річної Махси Аміні у вересні, спонукали США запровадити нові санкції проти Ірану.

Варто зазначити, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати російські атаки. Проте Іран може продовжувати постачати РФ свої безпілотні літальні апарати.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран може надсилати більше ударних безпілотних літальних апаратів Росії, щоб допомогти російським військам, яким бракує техніки, завдати ударів по цілях в Україні. Відтак США знову засудили Тегеран за допомогу у повномасштабному вторгненні президенту Володимиру Путіну.

“Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих безпілотних літальних апаратів з Ірану, і, можливо, ще більше у розробці”, – сказав Ентоні Блінкен.

Крім того, він зазначив, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати російські атаки.

Раніше він критикував залежність Москви від Ірану в експорті зброї як ознаку відчаю на тлі спроб США накласти санкції та підірвати російську промисловість.

“Ми перешкоджаємо незаконній торгівлі зброєю, включно з БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та стримати. Ми продовжуємо зміцнювати захист наших партнерів, у тому числі в Україні, проти використання безпілотних літальних апаратів або будь-яких інших систем озброєння, які може постачати Іран”, – наголосив Ентоні Блінкен.

Зокрема Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе. “Санкції щодо Ірану – в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності після публікації в офіційному журналі”, – йдеться у повідомленні представництва Чехії.

Своєю чергою у НАТО заявили, що чинної інформації достатньо, аби стверджувати, що бойові дрони, якими росіяни атакують мирні міста та критичну інфраструктуру України, мають іранське походження.