Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф підтвердив готовність Тегерана співпрацювати з Україною в розслідуванні катастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті МЗС Ірану.

“Міністр закордонних справ Ісламської Республіки Іран Мохаммад Джавад Заріф взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн, причетних до справи українського пасажирського літака, що розбився в Ірані в січні”, – йдеться в повідомленні.

Зустріч на рівні міністрів відбулася в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 15 лютого.

На зустрічі Заріф обмінявся думками “про способи розгляду правових і технічних аспектів інциденту, відзначив відповідальну поведінку Ірану при розгляді справи і наголосив на необхідності уникати політизації питання”.

“Міністр закордонних справ Заріф також підтвердив готовність Ісламської Республіки Іран співпрацювати з Україною в цілях розслідування справи і досягнення юридичного врегулювання питання”, – наголошується в повідомленні.

Як поінформували в українському МЗС, сьогодні представники України, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії як учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака провели другу зустріч. Українську сторону представляв глава МЗС України Вадим Пристайко.

“Під час розмови з міністром Заріфом міністри країн Координаційної групи наполягали на тому, щоб Іран продовжував здійснювати всі необхідні активні кроки для вирішення багатьох важливих питань щодо встановлення причин та відповідальності за збитий літак. Міністри… закликали до прозорого та ретельного розслідування відповідно до стандартів та процедур Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Також міністри вимагають своєчасну та справедливу компенсацію, співмірну із попередніми подібними трагічними випадками”, – йдеться в повідомленні.