Про це йдеться в статті #Букв “Для перемоги над коронавірусів потрібна жорстка рука? Ні. Три докази”.

Це Іран, кладовище міста Кум (Qom). Техніка риє нові могили – схоже, колективні. І це – 8 березня, за сучасними мірками вже відносно давно. Десятки тисяч заражень тому.

Офіційно про перший випадок захворювання на COVID-19 Іран повідомив 19 лютого. З тим, як кількість інфікованих зростала, іранські чиновники заявляли, що це ворог – США, ясна річ – використовує свою біологічну зброю (це фейк). Що Іран не здолати й не вибити з колії. Що карантину не буде й слід продовжувати жити так, ніби нічого не стається.

Кум, який став епіцентром поширення вірусу – місто на 1,2 мільйона людей за 150 кілометрів від Ірану, це один із релігійних центрів країни. І аж до початку березня ніхто не скасовував людних п’ятничних молитов. Ніхто не закривав мечеті Куму, куди з’їжджались люди з Ірану й закордону. Парламентські вибори теж ніхто не переніс – і вони відбулись звичайно, за розкладом.

Був серед вчинків влади й трагікомічний момент: заступник міністра охорони здоров’я, оголошуючи на прес-конференції, що все в порядку й ніяк серйозно змінювати порядок життя в країні не варто, підозріло сильно пітнів і кашляв. За кілька днів виявилось: у чоловіка COVID-19.

Зараз в Ірані зовсім не до сміху. Майже 18500 хворих, понад 1280 смертей. Але – це лише офіційні дані. Іранська влада не є зразком відкритості, а інших незалежних джерел інформації в країні немає. Вільні ЗМІ та громадські організації “міцна рука” вже давно вимела з хати. Лишаються тільки заява депутата місцевого парламенту з міста Кум, що, коли влада рапортувала про 13 померлих, їх насправді було 50. Чи повідомлення іранської служби BBC, журналісти якої 28 лютого обдзвонили профільні місцеві шпиталі й отримали цифру у 210 померлих, тоді як офіційний показник був 34. Чи відео, на яких люди стихійно перекривають автомобільні дороги, щоб мешканці Куму не їхали в їхні поселення.

Достовірніша інша інформація: що іще тиждень тому 28 країн заразилися COVID-19 саме від Ірану, від людей звідти. Що темпи нових заражень у країні не спадають. І що невідомо, наскільки країна насправді ефективна у протидії інфекції – бо ж інформацію не повідомляють, в Ірану “свій шлях”.

Раніше #Букви повідомляли, що уряд Китаю намагався приховати перші випадки COVID-19 та почав кримінальне переслідування медиків, що повідомляли про нове захворювання. Якби в Китаї ввели карантин після перших випадків зараження коронавірусом, то наступних випадків зараження було б на 95% менше.