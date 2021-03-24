Ірена Карпа про події під ОПУ: «Французи б уже давно розбомбили гр**бане відомство»

Українська письменниця, співачка, журналістка та телеведуча Ірена Карпа, яка наразі проживає в Парижі, прокоментувала акцію протесту до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під Офісом президента Володимира Зеленського у Києві.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Не так давно ми спостерігали за “жовтими жилетами” у Франції. Пам’ятаю, як мене болісно вразило їхнє ставлення до їхньої ж культурної спадщини: під час маніфестацій розмальовувалася Тріумфальна арка, паркові скульптури в Тюїльрі тощо. Машини і вітрини не так страшно – діло наживне, а тут прямо було незрозуміло, звідки стільки ненависті. Але минуло трохи часу – і жодних слідів погромів не видно. Все спокійно змили і поремонтували. 7 років за моєї пам’яті нікому не давали ні за тег, ні за розбиту шибку, ні навіть за бійку з поліцейськими”, – йдеться в повідомленні.

За словами Карпи, серед “жовтих жилетів” не було помітних митців.

“Це були реальні пролетарі, які часто-густо й речення без помилки написати не могли. Але: влада йшла з ними на діалог. Тримала руку на пульсі. Намагалася дійти консенсусу. Терпляче зачищалося все, що погромили les casseurs (окремий рух завзятих вандалів, Києву такого і в страшних снах не снилось, якщо що)”, – додала вона.

Письменниця також зазначила, що те, що робиться зараз в Україні, на її думку, виглядає куди гниліше.

“Я про справу Сорда і не тільки. Але спершу – про нього. Отже, що ми маємо. Людина-ветеран. Ця ж людина – митець. Це значить, що людина має підвищену чутливість до світу, питань справедливості й наруги в принципі. А тепер додайте ПТСР і прикиньте, на що перетворюються нерви. Що ви зробили для його психологічної реабілітації? А для психологічної реабілітації тисяч інших ветеранів – що? В мене теж би здали нерви.

Додайте сюди ще те, що людина вже півтора роки ходить на ваші фейкові засідання до Ріфмастера. Серед ночі, чи коли ви там ще їх призначаєте, ті ваші слухання в дусі “ні кує-ні меле”. Скільки-скільки там відсотків матеріалів вивчено по справі Андрія?.. В мене теж би здали нерви. Додайте свіжу справу Стерненка, де “потерпілий” виступає головним свідком, якого, бляха-муха, блогер викрав з метою отримання 300 грн”, – зазначила Карпа.

Вона також додала, що навіть якщо Сорд провокатор – він громадянин.

“А ви – влада, і вам дозволено менше, ніж йому. У нього є право вам тикати ф*ки, а у вас – нє. Навіть у ваших приватних фіспучіках нє. (Привіт раднику Арестовичу. Французи б уже давно розбомбили усе твоє гр**бане відомство після такого). Хто ви такі, щоб так поводитись стосовно власних громадян? Ви вже визначьтеся: або ви наглі шмаркачі, і тоді що ви тут робите, або ви влада. А влада має вийти на діалог із невдоволеними громадянами. Ігнор тут не проходить. Якщо ви, звісно, не ображена тьолочка чи доморощений пікапер. Хто б за вас не голосував на минулих виборах, вони явно не це вибирали”, – резюмувала Карпа.

Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.