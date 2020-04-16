Сьогодні в Печерському суді Києва триває розгляд запобіжного заходу для екснардепа Тетяни Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів в 2014 році.

Про це повідомляють #Букви.

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Софія Федина заявила, що радянські концтабори були наповнені злочинцями – там в основному утримувалися політичні в’язні – ті, хто говорив правду.

“А правда в тому, що сьогодні у нас тотальний провал в економіці. У нас тотальний провал в міжнародній політиці … Я боюся, що найближчим часом нашим людям буде загрожувати не тільки безробіття, а й голод і репресії”, – сказала Федина.

Володимир В’ятрович, нардеп від “ЄС”, вважає, що нинішня влада займається репресіями. За його словами, головним об’єктом репресій є політична сила “Європейська Солідарність”.

“Насправді те, що зараз відбувається – це реванш Антимайдану. У 2014 році за Антимайданом стояла влада, але він тоді програв. Я впевнений, що і зараз програє … “Великий терор” у 1937-38 роках також починався з маленьких затримань. Ті затримання не хотіли бачити інші люди”, – сказав В’ятрович.

Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол заявила, що сьогодні Печерський суд розглядатиме запобіжний захід для неї.

“Прокуратура подала досить м’який запобіжний захід – домашній арешт. Але мені здається, що будуть знайдені варіанти, щоб дати мені більш жорсткий запобіжний захід. Але я не відчуваю себе жертвою – я переможець”, – сказала Чорновол.