Про це повідомляють #Букви.
Народний депутат від “Європейської Солідарності” Софія Федина заявила, що радянські концтабори були наповнені злочинцями – там в основному утримувалися політичні в’язні – ті, хто говорив правду.
“А правда в тому, що сьогодні у нас тотальний провал в економіці. У нас тотальний провал в міжнародній політиці … Я боюся, що найближчим часом нашим людям буде загрожувати не тільки безробіття, а й голод і репресії”, – сказала Федина.
Володимир В’ятрович, нардеп від “ЄС”, вважає, що нинішня влада займається репресіями. За його словами, головним об’єктом репресій є політична сила “Європейська Солідарність”.
“Насправді те, що зараз відбувається – це реванш Антимайдану. У 2014 році за Антимайданом стояла влада, але він тоді програв. Я впевнений, що і зараз програє … “Великий терор” у 1937-38 роках також починався з маленьких затримань. Ті затримання не хотіли бачити інші люди”, – сказав В’ятрович.
Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол заявила, що сьогодні Печерський суд розглядатиме запобіжний захід для неї.
“Прокуратура подала досить м’який запобіжний захід – домашній арешт. Але мені здається, що будуть знайдені варіанти, щоб дати мені більш жорсткий запобіжний захід. Але я не відчуваю себе жертвою – я переможець”, – сказала Чорновол.
- Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
- Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.
- Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.
- 51 нардеп підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова.
- 14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.