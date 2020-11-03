Нардепи від "Слуги народу" збирали підписи під спільним зверненням до суддів КСУ з вимогою до них піти у відставку добровільно. Голосів за законопроєкт про звільнення суддів все ще бракує.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради народні депутати звернулися зі спільною заявою до суддів Конституційного суду України, які ухвалили скандальне рішення щодо е-декларування. Депутати вимагають від них піти у відставку.

Перед тим, як виступити зі зверненням, нардепи збирали підписи під відповідною заявою.

Зокрема, нардеп від “Слуги народу” Андрій Мотовиловець інформував колег у чаті про те, що зібрано майже 200 голосів. Крім “слуг” підписалися нардепи від “ЄС” та “Голосу”.

За словами нардепа Олександр Качури, є сповідання, що судді підуть у відставку добровільно, оскільки саме так вчинили б судді у європейських країнах зважаючи на рівень недовіри суспільства.

Також нардеп заявив, що підтримує законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо необхідності звільнення суддів КСУ.

“Президент Зеленський зайняв жорстку позицію щодо КС, на яку він, як глава держави, має повне право, коли КС ламає всі найважливіші реформи за останнє десятиліття. Я підтримую позицію президента в конфлікті з КС. Питання в тому який правовий механізм буде знайдений для вирішення цієї проблеми”, – зазначив він

Наразі, за інформацією джерел видання, достатньої кількості голосів на підтримку президентського законопроєкту немає, крім цього 17 нардепів хворіють, зокрема Корявченков і Завітневич.

Раніше #Букви розповідали, що на сьогодні значно більше депутатів готові голосувати за проєкт голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, ніж за президентський. Його планували внести в зал в середу чи четвер, навіть у разі, якщо його провалить антикорупційний комітет Анастасії Радіної.

У вівторок парламентський комітет з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт спікера парламенту Дмитра Разумкова щодо КСУ. Голова комітету Анастасія Радіна не була присутньою на засіданні, його провела її заступниця Галина Янченко.

Про який законопроєкт президента йдеться?

Як відомо, законопроєкт Зеленського був внесений через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

2 листопада Зеленський записав аудіозвернення до фракції “Слуга народу”, в якому закликав голосувати за законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду. Також президент відвідав засідання фракції “Слуги народу”, присвячене питанню щодо Конституційного суду, та закликав нардепів проголосувати за звільнення суддів.