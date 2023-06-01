Сьогодні, 1 червня, Кабінет міністрів України під час позачергового засідання затвердив протокольне рішення про перевірку роботи всіх об’єктів цивільного захисту в Україні.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні вночі Росія випустила по Києву 10 балістичних та крилатих ракет. Під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття. Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей”, – повідомив Денис Шмигаль.

А також додав, що уряд напрацює зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку.

“Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися”, – наголосив прем’єр-міністр України.

Зазначимо, що вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

До цього міський голова наголошував, що всі дії щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні. Всупереч словам чоловіка загиблої, Кличко сказав, що на даний час неможливо встановити, чи дійсно під час повітряної тривоги у столиці укриття у поліклініці Деснянського району було зачиненим.

Надалі міський голова оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі.