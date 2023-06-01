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Поліція прийшла з обшуками до КМДА після трагедії через закрите укриття

До Київської міської адміністрації з обшуками прийшли київська міська прокуратура та поліція. Заходи пов'язані з заявами мешканців про закрите укриття під час атаки росіян, внаслідок чого загинули троє осіб, зокрема дитина.

Четвер, 1 червня 2023, 15:38
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Джерело: “Українська правда“.

За словами речниці відомства Надії Максимець, нині тривають слідчі дії.

“Наразі тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров‘я”, – сказала вона.

Передумови

Вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав, заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

До цього міський голова наголошував, що всі дії щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні. Всупереч словам чоловіка загиблої, Кличко сказав, що на даний час неможливо встановити, чи дійсно під час повітряної тривоги у столиці укриття у поліклініці Деснянського району було зачиненим.

Надалі міський голова оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі.

Теги: Kyiv, закриті укриття, обстріл Києва, обшуки, ракетний удар по Києву, російсько-українська війна, укриття

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