Поліція прийшла з обшуками до КМДА після трагедії через закрите укриття

Джерело: “Українська правда“.
За словами речниці відомства Надії Максимець, нині тривають слідчі дії.
“Наразі тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров‘я”, – сказала вона.
Передумови
Вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.
Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав, заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.
До цього міський голова наголошував, що всі дії щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні. Всупереч словам чоловіка загиблої, Кличко сказав, що на даний час неможливо встановити, чи дійсно під час повітряної тривоги у столиці укриття у поліклініці Деснянського району було зачиненим.
Надалі міський голова оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі.
- Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
- Постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я і соціальної політики збереться на термінове засідання. Під час неї обговорять питання безпеки і доступу до укриттів у медичних закладах столиці
- Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся з проханням до Офісу президента України та уряду, аби голову Деснянського району столиці Дмитра Ратнікова відсторонили від виконання обовʼязків на час слідства.