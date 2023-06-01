Поліція прийшла з обшуками до КМДА після трагедії через закрите укриття

До Київської міської адміністрації з обшуками прийшли київська міська прокуратура та поліція. Заходи пов'язані з заявами мешканців про закрите укриття під час атаки росіян, внаслідок чого загинули троє осіб, зокрема дитина.

Джерело: “Українська правда“.

За словами речниці відомства Надії Максимець, нині тривають слідчі дії.

“Наразі тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров‘я”, – сказала вона.

Передумови

Вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав, заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.