Кабмін посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в Facebook.
“На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусів”, – зазначив він.
Також Прем’єр-міністр додав, що уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози.
“Ми посилили контроль на пунктах в’їзду в Україну для своєчасного виявлення можливих випадків захворювання. З сьогоднішнього дня, з 26 січня, в аеропорту “Бориспіль” всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла … Перевіряють абсолютно всіх пасажирів – і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто транзитом подорожує”, – сказав він.
Гончарук зазначив, що сьогодні наші фахівці вже зустріли перший рейс з Китаю – на ньому було 150 чоловік – жодної людини з ознаками захворювання не виявили, всі допущені на територію України.
За словами глави уряду, всі тварини, що ввозяться в Україну, також проходять обов’язковий спеціальний огляд ветеринарними службами.
“За моїм дорученням, створено оперативний штаб при МОЗ України, куди увійшли представники Державної прикордонної служби, МВС України, Госпродпотребслужби і Державної митної служби. Є чіткий план заходів між цими органами, що робити в разі зафіксованого випадку захворювання в країні. МОЗ разом з усіма іншими медичними установами повністю готовий виявити вірус на ранніх стадіях і надати всю необхідну медичну допомогу людям “, – уточнив він.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
- У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусів нового типу 2019 nCoV з Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані в 3 штатах США.
- 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечної коронавируса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.