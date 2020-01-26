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Кабмін посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу

При Міністерстві охорони здоров'я України від 26 січня створений штаб, який зможе повністю виявити коронавірус на ранніх стадіях і надати необхідну медичну допомогу українцям.

Неділя, 26 січня 2020, 21:00

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в Facebook.

“На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусів”, – зазначив він.

Також Прем’єр-міністр додав, що уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози.

“Ми посилили контроль на пунктах в’їзду в Україну для своєчасного виявлення можливих випадків захворювання. З сьогоднішнього дня, з 26 січня, в аеропорту “Бориспіль” всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла … Перевіряють абсолютно всіх пасажирів – і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто транзитом подорожує”, – сказав він.

Гончарук зазначив, що сьогодні наші фахівці вже зустріли перший рейс з Китаю – на ньому було 150 чоловік – жодної людини з ознаками захворювання не виявили, всі допущені на територію України.

За словами глави уряду, всі тварини, що ввозяться в Україну, також проходять обов’язковий спеціальний огляд ветеринарними службами.

“За моїм дорученням, створено оперативний штаб при МОЗ України, куди увійшли представники Державної прикордонної служби, МВС України, Госпродпотребслужби і Державної митної служби. Є чіткий план заходів між цими органами, що робити в разі зафіксованого випадку захворювання в країні. МОЗ разом з усіма іншими медичними установами повністю готовий виявити вірус на ранніх стадіях і надати всю необхідну медичну допомогу людям “, – уточнив він.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.

  • У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусів нового типу 2019 nCoV з Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані в 3 штатах США.
  • 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечної коронавируса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.
Теги: вірус, коронавірус, Олексій Гончарук

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