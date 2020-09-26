Катастрофа літака на Харківщині: родини загиблих отримають по 1,5 млн грн компенсації

Авіакатастрофа, що сталася 25 вересня біля Чугуєва, забрала життя 26 осіб. Родини військових отримають від держави одноразову компенсацію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабінету Міністрів.

Уряд ухвалив розпорядження про виділення одноразової грошової допомоги в розмірі 1 млн 576 тис. грн членам сімей загиблих. Виплати передбачені згідно з законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Він передбачає здійснення виплат у разі загибелі військовослужбовця.

Окрім того урядова комісія на чолі з Олегом Уруським повинна підготувати звіт за результатами своєї роботи до 25 жовтня.

Для забезпечення об’єктивного розслідування Шмигаль доручив міністру оборони Андрію Тарану відсторонити від виконання службових обов’язків посадових осіб, що були залучені в організації польоту.