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25 вересня

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Катастрофа літака на Харківщині: родини загиблих отримають по 1,5 млн грн компенсації

Авіакатастрофа, що сталася 25 вересня біля Чугуєва, забрала життя 26 осіб. Родини військових отримають від держави одноразову компенсацію.

Субота, 26 вересня 2020, 14:13

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабінету Міністрів.

Уряд ухвалив розпорядження про виділення одноразової грошової допомоги в розмірі 1 млн 576 тис. грн членам сімей загиблих. Виплати передбачені згідно з законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Він передбачає здійснення виплат у разі загибелі військовослужбовця.

Окрім того урядова комісія на чолі з Олегом Уруським повинна підготувати звіт за результатами своєї роботи до 25 жовтня.

Для забезпечення об’єктивного розслідування Шмигаль доручив міністру оборони Андрію Тарану відсторонити від виконання службових обов’язків посадових осіб, що були залучені в організації польоту.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.

  • За останньою інформацією, в літаку перебували не 28 осіб, як повідомлялося раніше, а 27 — одного з курсантів не допустили до польоту. З них 22 загинули, 2 поранені, доля трьох залишається невідомою.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, скоріш за все, через те, що зачепився крилом за землю.
  • Кількість загиблих у авіакатастрофу військового літака поблизу Чугуєва Харківської області зросла до 26 осіб.
  • Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака АН-26 біля у Харківській області.
Теги: авіакатастрофа, Денис Шмигаль, Катастрофа військового літака, компенсация

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