Про це повідомляє видання “Українська правда” з посиланням на агентство “Інтерфакс-Україна”
Так, Верховний Суд просить роз’яснити частину першу ст. 105 Конституції України в аспекті можливого притягнення президента до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного порушення при виконанні повноважень.
За направлення конституційного подання в п’ятницю, 18 вересня, проголосували 144 судді, які були присутні на пленумі, двоє суддів висловилися проти.
Йдеться про можливе притягнення Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за те, що він 3 червня під час візиту до Хмельницького разом із делегацією пив каву в місцевому кафе. На той момент заклад не міг приймати відвідувачів в приміщенні мінімум до 5 червня у зв’язку з карантином через епідемію коронавірусу.
Як повідомляє “Судово-юридична газета”, під час засідання пленуму ВС доповідач-суддя Леонід Лобойко заявив, що чинне законодавство дозволяє притягнути президента до відповідальності тільки за державну зраду.
Раніше Зеленського не змогли притягнути до адміністративної відповідальності за порушення при декларуванні: Печерський районний суд Києва закрив відповідну справу, зіславшись на недоторканність президента.
З урахуванням обставин, що склалися, дати чітку відповідь, чи можна притягати до відповідальності главу держави за вчинення адмінправопорушення, може дати лише Конституційний суд.
Варто відзначити, що Хмельницький міський районний суд раніше призупинив провадження щодо Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду – для роз’яснення, чи можна його притягти до адміністративної відповідальності, адже, згідно з Конституцією, президент є недоторканним.
Дане питання і було винесено на розгляд Пленуму Верховного Суду.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила пресслужба Глави держави.
- При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани могли працювати лише на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
- Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив до кафе “переконатися в дотриманні норм”, у зв’язку з чим це не є порушення карантину.
- У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський, пояснили, що пустили його, бо “є норми культури”.
- Водночас сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.
- Щодо президента Володимира Зеленського поліція склала протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину). Для посадових осіб порушення цієї статті тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 2 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 34 тис. до 170 тис. грн).
- Хмельницький міськрайонний суд оштрафував голову Офісу президента України Андрія Єрмака, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, а також інших чиновників, які разом із Зеленським пили каву в кафе Хмельницького.