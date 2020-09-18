Пленум Верховного Суду просить Конституційний суд України дати офіційні роз'яснення з приводу того, чи можна притягувати президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє видання “Українська правда” з посиланням на агентство “Інтерфакс-Україна”

Так, Верховний Суд просить роз’яснити частину першу ст. 105 Конституції України в аспекті можливого притягнення президента до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного порушення при виконанні повноважень.

За направлення конституційного подання в п’ятницю, 18 вересня, проголосували 144 судді, які були присутні на пленумі, двоє суддів висловилися проти.

Йдеться про можливе притягнення Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за те, що він 3 червня під час візиту до Хмельницького разом із делегацією пив каву в місцевому кафе. На той момент заклад не міг приймати відвідувачів в приміщенні мінімум до 5 червня у зв’язку з карантином через епідемію коронавірусу.

Як повідомляє “Судово-юридична газета”, під час засідання пленуму ВС доповідач-суддя Леонід Лобойко заявив, що чинне законодавство дозволяє притягнути президента до відповідальності тільки за державну зраду.

Раніше Зеленського не змогли притягнути до адміністративної відповідальності за порушення при декларуванні: Печерський районний суд Києва закрив відповідну справу, зіславшись на недоторканність президента.

З урахуванням обставин, що склалися, дати чітку відповідь, чи можна притягати до відповідальності главу держави за вчинення адмінправопорушення, може дати лише Конституційний суд.

Варто відзначити, що Хмельницький міський районний суд раніше призупинив провадження щодо Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду – для роз’яснення, чи можна його притягти до адміністративної відповідальності, адже, згідно з Конституцією, президент є недоторканним.

Дане питання і було винесено на розгляд Пленуму Верховного Суду.