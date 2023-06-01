Кличко звернувся до Офісу президента з проханням відсторонити голову Деснянського району на час слідства

Джерело: Віталій Кличко у Telegram.

“Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей”, – написав Кличко.

За його словами, також мають відсторонити керівника медичного закладу, якого призначала Деснянська районна адміністрація.

Міський голова зазначив, що надав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають голови районних державних адміністрацій міста.

Передумови

Вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.