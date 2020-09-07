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Опозиція вимагає від влади негайного розслідування злочинів, скоєних в період з 9 серпня по відношенню до учасників мирних акцій; публікації достовірної інформації про підсумки голосування; припинення політичних репресій, а також скасування або перегляду відкритих кримінальних справ.

“Координаційна Рада відзначає, що всі дії вчинені особами, які виступають в офіційному статусі, пов’язані із застосуванням насильства і спрямовані на придушення політичної та громадської активності громадян, є злочинами проти безпеки людства, щодо яких відсутні терміни давності притягнення до кримінальної відповідальності, і які переслідуються в будь-якій країні світу”, – заявили в КР.

Опозиція закликала владу відновити законність в країні і статус Республіки Білорусь як демократичної держави.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.