Про це повідомляють #Букви.
Крім Бродського, разом з Коломойським уболівав Богдан Гулямов, президент клубу “Будівельник”.
До слова, син Коломойського Григорій (Грегорі, Ізраїль Цві – ред) теж баскетболіст, і проведе наступний сезон в клубі “Сонік-Пунтаміка”, що представляє елітний дивізіон чемпіонату Хорватії.
Сам Коломойський розповідав, що Грегорі давно займається баскетболом. Він навчався в Клівлендському університеті (США) на спеціальності спортивний менеджмент.
ЗМІ пишуть, що у молодого чоловіка є швейцарський паспорт. В анкеті на сторінці студентської команди його місто народження – Женева.
Цікаво, що у Держдепі США сина Ігоря Коломойського назвали Ізраїль Цві. У той час в баскетбольній команді Дніпро, де він виступає, він підписаний як Григорій.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявили, що запроваджують візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Санкції проти Коломойського запроваджені “через причетність до значної корупції”.
А вчора Мін’юст США знову звернувся до суду щодо можливого виведення Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим коштів з “Приватбанку” з вимогами на 6 млн доларів.
Мін’юст подав цивільний позов до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації суми у понад 6 млн доларів, отримані від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас. Сполучені Штати вважають, що нерухомість утримувалася на кошти, незаконно виведені “ПриватБанку”.
Цей позов є вже четвертим, що стосується виведення коштів з “Приватбанку” Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
- У серпні цього року агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді.
- Згодом американська газета The Washington Post повідомила, що Ігорю Коломойському, “одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юстом США пред’явлено звинувачення у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” та відмиванні цих грошей. Сам Ігор Коломойський заперечив усі звинувачення.
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що в зв’язку зі звинуваченнями Ігор Коломойський може втратити майно в США. Крім того, Коломойського можуть заарештувати, як тільки він виїде за межі України.
- У грудні стало відомо, що Мін’юст США подав позов про конфіскацію майна проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова. Їх звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів “ПриватБанку” для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо. У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі та Техасі.
- Нагадаємо, документи Pandora Paper частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.
- У Держдепі США переконані, що Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні.