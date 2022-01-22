Про це повідомляють #Букви.

Крім Бродського, разом з Коломойським уболівав Богдан Гулямов, президент клубу “Будівельник”.

До слова, син Коломойського Григорій (Грегорі, Ізраїль Цві – ред) теж баскетболіст, і проведе наступний сезон в клубі “Сонік-Пунтаміка”, що представляє елітний дивізіон чемпіонату Хорватії.

Сам Коломойський розповідав, що Грегорі давно займається баскетболом. Він навчався в Клівлендському університеті (США) на спеціальності спортивний менеджмент.

ЗМІ пишуть, що у молодого чоловіка є швейцарський паспорт. В анкеті на сторінці студентської команди його місто народження – Женева.

Цікаво, що у Держдепі США сина Ігоря Коломойського назвали Ізраїль Цві. У той час в баскетбольній команді Дніпро, де він виступає, він підписаний як Григорій.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявили, що запроваджують візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Санкції проти Коломойського запроваджені “через причетність до значної корупції”.

А вчора Мін’юст США знову звернувся до суду щодо можливого виведення Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим коштів з “Приватбанку” з вимогами на 6 млн доларів.

Мін’юст подав цивільний позов до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації суми у понад 6 млн доларів, отримані від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас. Сполучені Штати вважають, що нерухомість утримувалася на кошти, незаконно виведені “ПриватБанку”.

Цей позов є вже четвертим, що стосується виведення коштів з “Приватбанку” Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.