Станом на 11 березня в Україні підтверджено понад 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже вдвічі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 9084 людей: зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 4250 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Протягом доби померли 262 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 27 685 людей. Одужали за добу 5330 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 210 тис. 246 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 425 522 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 106 464 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 235 тис. 711 ПЦР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 853 випадки за добу; всього виявлено 144 014 випадків – 2834 пацієнта померли, 97 220 одужали;

• Вінницька область – 659 випадків за добу; всього зафіксовано 43 456 випадків – 751 пацієнт помер, 29 379 одужали;

• Волинська область – 171 випадок за добу; всього підтверджено 41 701 випадок – 665 людей померли, 38 197 одужали;

• Дніпропетровська область – 339 випадків за добу; за весь час діагностовано 76 954 випадки – 2062 пацієнта померли, 69 593 одужали;

• Донецька область – 276 випадків за добу; за час епідемії виявлено 49 231 випадок – 1106 людей померли, 44 990 одужали;

• Житомирська область – 384 випадки за добу; всього зафіксовано 56 211 випадків – 918 людей померли, 45 849 одужали;

• Закарпатська область – 463 випадки за добу; всього підтверджено 45 371 випадок – 1050 людей померли, 33 250 одужали;

• Запорізька область – 249 випадків за добу; всього діагностовано 71 218 випадків – 1231 пацієнт помер, 66 165 одужали;

• Івано-Франківська область – 533 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 70 956 випадків – 1323 пацієнта померли, 51 928 одужали;

• Київська область – 510 випадків за добу; за весь час виявлено 79 972 випадки – 1320 людей померли, 71 155 одужали;

• Кіровоградська область – 68 випадків за добу; всього зафіксовано 11 105 випадків – 397 людей померли, 8299 одужали;

• Луганська область – 67 випадків за добу; всього підтверджено 15 387 випадків – 481 пацієнт помер, 14 253 одужали;

• Львівська область – 600 випадків за добу; за весь час діагностовано 84 334 випадки – 2352 пацієнта померли, 72 068 одужали;

• Миколаївська область – 143 випадки за добу; всього виявлено 44 412 випадків – 842 пацієнта померли, 38 899 одужали;

• Одеська область – 588 випадків за добу; всього зафіксовано 89 848 випадків – 1505 людей померли, 80 976 одужали;

• Полтавська область – 358 випадків за добу; всього підтверджено 47 770 випадків – 1025 людей померли, 43 263 одужали;

• Рівненська область – 267 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 50 524 випадки – 645 людей померли, 47 827 одужали;

• Сумська область – 185 випадків за добу; за весь час виявлено 50 154 випадки – 715 людей померли, 46 829 одужали;

• Тернопільська область – 355 випадків за добу; всього зафіксовано 45 066 випадків – 636 людей померли, 40 059 одужали;

• Харківська область – 558 випадків за добу; всього підтверджено 87 697 випадків – 1675 людей померли, 78 684 вилікувалися;

• Херсонська область – 44 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 22 060 випадків – 659 людей померли, 20 504 вилікувалися;

• Хмельницька область – 507 випадків за добу; за весь час діагностовано 50 902 випадки – 939 людей померли, 45 968 одужали;

• Черкаська область – 254 випадки за добу; всього виявлено 50 130 випадків – 662 пацієнта померли, 46 592 одужали;

• Чернівецька область – 587 випадків за добу; всього підтверджено 60 254 випадки – 1116 людей померли, 46 563 одужали;

• Чернігівська область – 66 випадків за добу; всього діагностовано 36 795 випадків – 776 людей померли, 31 736 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 10 березня в Україні було щеплено 5898 людей. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 29 378 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 10 березня:

• Вінницька область – 420 щеплень;

• Волинська область – 160 щеплень;

• Дніпропетровська область – 469 щеплень;

• Донецька область – 370 щеплень;

• Житомирська область – 132 щеплення;

• Закарпатська область – 50 щеплень;

• Запорізька область – 210 щеплень;

• Івано-Франківська область – 198 щеплень;

• Київська область – 470 щеплень;

• Кіровоградська область – 160 щеплень;

• Луганська область – 250 щеплень;

• Львівська область – 269 щеплень;

• м. Київ – 100 щеплень;

• Миколаївська область – 150 щеплень;

• Одеська область – 250 щеплень;

• Полтавська область – 380 щеплень;

• Рівненська область – 170 щеплень;

• Сумська область – 260 щеплень;

• Тернопільська область – 500 щеплень;

• Харківська область – 100 щеплень;

• Херсонська область – 310 щеплень;

• Хмельницька область – 100 щеплень;

• Чернівецька область – 120 щеплень;

• Чернігівська область – 40 щеплень.

• Черкаська область – 260 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплень зафіксована у Тернопільській області (500 щеплень). За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплень зроблена в Донецькій області (3504 щеплення), найменша – у Закарпатській області (494 щеплення).