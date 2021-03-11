Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 9084 людей: зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 4250 людей.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
Протягом доби померли 262 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 27 685 людей.
Одужали за добу 5330 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 210 тис. 246 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 1 425 522 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 106 464 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484).
За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 235 тис. 711 ПЦР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 853 випадки за добу; всього виявлено 144 014 випадків – 2834 пацієнта померли, 97 220 одужали;
• Вінницька область – 659 випадків за добу; всього зафіксовано 43 456 випадків – 751 пацієнт помер, 29 379 одужали;
• Волинська область – 171 випадок за добу; всього підтверджено 41 701 випадок – 665 людей померли, 38 197 одужали;
• Дніпропетровська область – 339 випадків за добу; за весь час діагностовано 76 954 випадки – 2062 пацієнта померли, 69 593 одужали;
• Донецька область – 276 випадків за добу; за час епідемії виявлено 49 231 випадок – 1106 людей померли, 44 990 одужали;
• Житомирська область – 384 випадки за добу; всього зафіксовано 56 211 випадків – 918 людей померли, 45 849 одужали;
• Закарпатська область – 463 випадки за добу; всього підтверджено 45 371 випадок – 1050 людей померли, 33 250 одужали;
• Запорізька область – 249 випадків за добу; всього діагностовано 71 218 випадків – 1231 пацієнт помер, 66 165 одужали;
• Івано-Франківська область – 533 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 70 956 випадків – 1323 пацієнта померли, 51 928 одужали;
• Київська область – 510 випадків за добу; за весь час виявлено 79 972 випадки – 1320 людей померли, 71 155 одужали;
• Кіровоградська область – 68 випадків за добу; всього зафіксовано 11 105 випадків – 397 людей померли, 8299 одужали;
• Луганська область – 67 випадків за добу; всього підтверджено 15 387 випадків – 481 пацієнт помер, 14 253 одужали;
• Львівська область – 600 випадків за добу; за весь час діагностовано 84 334 випадки – 2352 пацієнта померли, 72 068 одужали;
• Миколаївська область – 143 випадки за добу; всього виявлено 44 412 випадків – 842 пацієнта померли, 38 899 одужали;
• Одеська область – 588 випадків за добу; всього зафіксовано 89 848 випадків – 1505 людей померли, 80 976 одужали;
• Полтавська область – 358 випадків за добу; всього підтверджено 47 770 випадків – 1025 людей померли, 43 263 одужали;
• Рівненська область – 267 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 50 524 випадки – 645 людей померли, 47 827 одужали;
• Сумська область – 185 випадків за добу; за весь час виявлено 50 154 випадки – 715 людей померли, 46 829 одужали;
• Тернопільська область – 355 випадків за добу; всього зафіксовано 45 066 випадків – 636 людей померли, 40 059 одужали;
• Харківська область – 558 випадків за добу; всього підтверджено 87 697 випадків – 1675 людей померли, 78 684 вилікувалися;
• Херсонська область – 44 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 22 060 випадків – 659 людей померли, 20 504 вилікувалися;
• Хмельницька область – 507 випадків за добу; за весь час діагностовано 50 902 випадки – 939 людей померли, 45 968 одужали;
• Черкаська область – 254 випадки за добу; всього виявлено 50 130 випадків – 662 пацієнта померли, 46 592 одужали;
• Чернівецька область – 587 випадків за добу; всього підтверджено 60 254 випадки – 1116 людей померли, 46 563 одужали;
• Чернігівська область – 66 випадків за добу; всього діагностовано 36 795 випадків – 776 людей померли, 31 736 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 10 березня в Україні було щеплено 5898 людей. Від початку кампанії з вакцинації щеплено 29 378 людей.
Кількість щеплень, проведених у регіонах 10 березня:
• Вінницька область – 420 щеплень;
• Волинська область – 160 щеплень;
• Дніпропетровська область – 469 щеплень;
• Донецька область – 370 щеплень;
• Житомирська область – 132 щеплення;
• Закарпатська область – 50 щеплень;
• Запорізька область – 210 щеплень;
• Івано-Франківська область – 198 щеплень;
• Київська область – 470 щеплень;
• Кіровоградська область – 160 щеплень;
• Луганська область – 250 щеплень;
• Львівська область – 269 щеплень;
• м. Київ – 100 щеплень;
• Миколаївська область – 150 щеплень;
• Одеська область – 250 щеплень;
• Полтавська область – 380 щеплень;
• Рівненська область – 170 щеплень;
• Сумська область – 260 щеплень;
• Тернопільська область – 500 щеплень;
• Харківська область – 100 щеплень;
• Херсонська область – 310 щеплень;
• Хмельницька область – 100 щеплень;
• Чернівецька область – 120 щеплень;
• Чернігівська область – 40 щеплень.
• Черкаська область – 260 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплень зафіксована у Тернопільській області (500 щеплень). За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплень зроблена в Донецькій області (3504 щеплення), найменша – у Закарпатській області (494 щеплення).
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
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- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.