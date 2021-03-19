Станом на 19 березня в Україні підтверджено понад 15,8 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 15 850 людей: зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.

До лікарень госпіталізували ще 4 444 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Протягом доби померли 262 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 29 515 людей. Одужали за добу 4 592 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 248 тис. 782 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 519 926 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 115 274 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 573 тис. 737 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 210 випадків за добу; всього виявлено 151 133 випадки – 3015 людей померли, 100 804 одужали;

• Вінницька область – 948 випадків за добу; всього зафіксовано 49 762 випадки – 837 людей померли, 31 477 одужали;

• Волинська область – 348 випадків за добу; всього підтверджено 43 606 випадків – 702 пацієнти померли, 39 193 вилікувалися;

• Дніпропетровська область – 716 випадків за добу; за весь час діагностовано 81 590 випадків – 2180 людей померли, 71 830 одужали;

• Донецька область – 671 випадок за добу; за час епідемії виявлено 52 606 випадків – 1161 пацієнт помер, 45 887 одужали;

• Житомирська область – 913 випадків за добу; всього зафіксовано 63 116 випадків – 1021 пацієнт помер, 47 913 випадків;

• Закарпатська область – 546 випадків за добу; за весь час підтверджено 49 479 випадків – 1161 пацієнт помер, 36 046 вилікувалися;

• Запорізька область – 408 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 73 501 випадок – 1288 людей померли, 67 537 одужали;

• Івано-Франківська область – 506 випадків за добу; всього виявлено 75 199 випадків – 1511 пацієнтів померли, 55 756 одужали;

• Київська область – 1 134 випадки за добу; всього зафіксовано 85 601 випадок – 1425 осіб померли, 73 978 одужали;

• Кіровоградська область – 158 випадків за добу; всього підтверджено 11 798 випадків – 427 осіб померли, 8611 одужали;

• Луганська область – 147 випадків за добу; всього діагностовано 16 067 випадків – 499 осіб померли, 14 543 вилікувалися;

• Львівська область – 1 140 випадків за добу; за час епідемії виявлено 91 240 випадків – 2449 осіб померли, 74 320 одужали;

• Миколаївська область – 419 випадків за добу; за весь час зафіксовано 47 513 випадків – 906 людей померли, 39 919 вилікувалися;

• Одеська область – 935 випадків за добу; всього підтверджено 95 807 випадків – 1595 людей померли, 81 551 одужали;

• Полтавська область – 543 випадки за добу; всього діагностовано 50 103 випадки – 1066 людей померли, 43 931 одужали;

• Рівненська область – 443 випадки за добу; за час епідемії виявлено 52 940 випадків – 676 людей померли, 49 098 одужали;

• Сумська область – 489 випадків за добу; за весь час підтверджено 52 863 випадки – 749 людей померли, 47 941 одужали;

• Тернопільська область – 628 випадків за добу; всього діагностовано 48 762 випадки – 678 людей померли, 41 912 одужали;

• Харківська область – 1 085 випадків за добу; всього виявлено 93 327 випадків – 1776 людей померли, 80 472 одужали;

• Херсонська область – 141 випадок за добу; всього зафіксовано 22 688 випадків – 671 пацієнт помер, 20 830 одужали;

• Хмельницька область – 855 випадків за добу; всього підтверджено 55 471 випадок – 1003 пацієнти померли, 47786 одужали;

• Черкаська область – 536 випадків за добу; всього діагностовано 52 510 випадків – 691 пацієнт помер, 47 319 одужали;

• Чернівецька область – 584 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 64 598 випадків – 1219 людей померли, 47 782 одужали;

• Чернігівська область – 347 випадків за добу; за весь час виявлено 38 646 випадків – 809 людей померли, 32 346 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 18 березня в Україні було щеплено 10 959 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 92 714 людей. З них отримали 1 дозу – 92 713 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 18 березня:

• Вінницька область – 280 щеплень;

• Волинська область – 410 щеплень;

• Дніпропетровська область – 580 щеплень;

• Донецька область – даних у МОЗ не вказали;

• Житомирська область – 110 щеплень;

• Закарпатська область – 700 щеплень;

• Запорізька область – 250 щеплень;

• Івано-Франківська область – 569 щеплень;

• Київська область – 640 щеплень;

• Кіровоградська область – 260 щеплень;

• Луганська область – 450 щеплень;

• Львівська область – 610 щеплень;

• м. Київ – 890 щеплень;

• Миколаївська область – 330 щеплень;

• Одеська область – 330 щеплень;

• Полтавська область – 440 щеплень;

• Рівненська область – 250 щеплень;

• Сумська область – 350 щеплень;

• Тернопільська область – 650 щеплень;

• Харківська область – 300 щеплень;

• Херсонська область – 770 щеплень;

• Хмельницька область – 260 щеплень;

• Чернівецька область – 200 щеплень;

• Чернігівська область – 250 щеплень;

• Черкаська область – 500 щеплень.

Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

Станом на 18 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 290 785 людей.