Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 547 людей (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).
До лікарень ушпиталено ще 409 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 25 людей. За весь час епідемії померли 52 665 людей.
Одужали за добу 797 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 179 тис. 076 пацієнтів.
Загалом в Україні було виявлено 2 млн 242 тис. 245 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 43 649 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 18 572 особи, методом ІФА – 8 105 осіб, експрес-тестами – 16 972 особи).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 082 тис. 234 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 165 випадків;
• Вінницька область – 6 випадків;
• Волинська область – 6 випадків;
• Дніпропетровська область – 31 випадок;
• Донецька область – 31 випадок;
• Житомирська область – 4 випадки;
• Закарпатська область – 6 випадків;
• Запорізька область – 26 випадків;
• Івано-Франківська область – 2 випадки;
• Київська область – 39 випадків;
• Кіровоградська область – 2 випадки;
• Луганська область – 23 випадки;
• Львівська область – 22 випадки;
• Миколаївська область – 19 випадків;
• Одеська область – 36 випадків;
• Полтавська область – 13 випадків;
• Рівненська область – 6 випадків;
• Сумська область – 22 випадки;
• Тернопільська область – 1 випадок;
• Харківська область – 20 випадків;
• Херсонська область – 25 випадків;
• Хмельницька область – 18 випадків;
• Черкаська область – 13 випадків;
• Чернівецька область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 101 246 людей. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані – 43 419 людей.
Протягом доби працювали: 659 мобільних бригад; 1518 пунктів щеплення; 33 центри вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 673 тис. 755 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 415 052 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 13 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 799 677 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.