Станом на 14 липня в Україні підтверджено понад 500 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 1,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 547 людей (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).

До лікарень ушпиталено ще 409 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 25 людей. За весь час епідемії померли 52 665 людей. Одужали за добу 797 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 179 тис. 076 пацієнтів.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 242 тис. 245 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 43 649 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 18 572 особи, методом ІФА – 8 105 осіб, експрес-тестами – 16 972 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 082 тис. 234 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 165 випадків;

• Вінницька область – 6 випадків;

• Волинська область – 6 випадків;

• Дніпропетровська область – 31 випадок;

• Донецька область – 31 випадок;

• Житомирська область – 4 випадки;

• Закарпатська область – 6 випадків;

• Запорізька область – 26 випадків;

• Івано-Франківська область – 2 випадки;

• Київська область – 39 випадків;

• Кіровоградська область – 2 випадки;

• Луганська область – 23 випадки;

• Львівська область – 22 випадки;

• Миколаївська область – 19 випадків;

• Одеська область – 36 випадків;

• Полтавська область – 13 випадків;

• Рівненська область – 6 випадків;

• Сумська область – 22 випадки;

• Тернопільська область – 1 випадок;

• Харківська область – 20 випадків;

• Херсонська область – 25 випадків;

• Хмельницька область – 18 випадків;

• Черкаська область – 13 випадків;

• Чернівецька область – 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 101 246 людей. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані – 43 419 людей.

Протягом доби працювали: 659 мобільних бригад; 1518 пунктів щеплення; 33 центри вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 673 тис. 755 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 415 052 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 13 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 799 677 людей.