Станом на 15 липня в Україні підтверджено понад 600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже стільки ж одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 623 людей (з них дітей – 37, медпрацівників – 12).

До лікарень ушпиталено ще 387 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 20 людей. За весь час епідемії померли 52 685 людей. Одужали за добу 589 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 179 тис. 665 пацієнтів.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 242 тис. 868 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 42 228 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 19 536 осіб, методом ІФА – 8 892 особи, експрес-тестами – 13 800 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 101 тис. 770 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 177 випадків;

• Вінницька область – 13 випадків;

• Волинська область – 2 випадки;

• Дніпропетровська область – 20 випадків;

• Донецька область – 32 випадки;

• Житомирська область – 33 випадки;

• Закарпатська область – 2 випадки;

• Запорізька область – 26 випадків;

• Івано-Франківська область – 11 випадків;

• Київська область – 31 випадок;

• Кіровоградська область – 3 випадки;

• Луганська область – 21 випадок;

• Львівська область – 30 випадків;

• Миколаївська область – 25 випадків;

• Одеська область – 57 випадків;

• Полтавська область – 13 випадків;

• Рівненська область – 8 випадків;

• Сумська область – 21 випадок;

• Тернопільська область – 7 випадків;

• Харківська область – 21 випадок;

• Херсонська область – 11 випадків;

• Хмельницька область – 10 випадків;

• Черкаська область – 22 випадки;

• Чернівецька область – 10 випадків;

• Чернігівська область – 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 108 759 людей. Одну дозу отримали 61 580 людей, повністю імунізовані – 47 179 людей.

Протягом доби працювали: 674 мобільні бригади; 1538 пунктів щеплення; 45 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 782 тис. 514 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 476 632 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 305 882 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 14 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 804 621 людина.