Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 623 людей (з них дітей – 37, медпрацівників – 12).
До лікарень ушпиталено ще 387 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 20 людей. За весь час епідемії померли 52 685 людей.
Одужали за добу 589 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 179 тис. 665 пацієнтів.
Загалом в Україні було виявлено 2 млн 242 тис. 868 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 42 228 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 19 536 осіб, методом ІФА – 8 892 особи, експрес-тестами – 13 800 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 101 тис. 770 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 177 випадків;
• Вінницька область – 13 випадків;
• Волинська область – 2 випадки;
• Дніпропетровська область – 20 випадків;
• Донецька область – 32 випадки;
• Житомирська область – 33 випадки;
• Закарпатська область – 2 випадки;
• Запорізька область – 26 випадків;
• Івано-Франківська область – 11 випадків;
• Київська область – 31 випадок;
• Кіровоградська область – 3 випадки;
• Луганська область – 21 випадок;
• Львівська область – 30 випадків;
• Миколаївська область – 25 випадків;
• Одеська область – 57 випадків;
• Полтавська область – 13 випадків;
• Рівненська область – 8 випадків;
• Сумська область – 21 випадок;
• Тернопільська область – 7 випадків;
• Харківська область – 21 випадок;
• Херсонська область – 11 випадків;
• Хмельницька область – 10 випадків;
• Черкаська область – 22 випадки;
• Чернівецька область – 10 випадків;
• Чернігівська область – 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 108 759 людей. Одну дозу отримали 61 580 людей, повністю імунізовані – 47 179 людей.
Протягом доби працювали: 674 мобільні бригади; 1538 пунктів щеплення; 45 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 782 тис. 514 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 476 632 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 305 882 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 14 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 804 621 людина.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.