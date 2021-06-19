Станом на 19 червня в Україні підтверджено менш ніж 900 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 852 людей. Серед них – 23 дитини та 41 медпрацівник.

До лікарень госпіталізували 571 людину.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 40 людей. За весь час епідемії померли 51 992 людини. Одужали за добу 2 736 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 150 тис. 708 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 229 тис. 044 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 49 630 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 26 463 особи, методом ІФА – 8 608 осіб, експрес-тестами – 14 559 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 656 тис. 207 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 202 випадки за добу; всього зафіксовано 212 097 випадків – 5171 пацієнт помер, 202 448 одужали;

• Вінницька область – 13 випадків за добу; всього виявлено 70 977 випадків – 1685 людей померли, 68 906 одужали;

• Волинська область – 32 випадки за добу; всього підтверджено 62 010 випадків – 1183 пацієнти померли, 60 154 одужали;

• Дніпропетровська область – 44 випадки за добу; всього діагностовано 135 239 випадків – 4395 людей померли, 128 560 одужали;

• Донецька область – 23 випадки за добу; за час епідемії виявлено 90 372 випадки – 2329 людей померли, 87 271 одужали;

• Житомирська область – 20 випадків за добу; за весь час зафіксовано 88 270 випадків – 1779 людей померли, 85 873 одужали;

• Закарпатська область – 15 випадків за добу; всього підтверджено 62 027 випадків – 1601 пацієнт помер, 59 969 одужали;

• Запорізька область – 42 випадки за добу; всього діагностовано 104 293 випадки – 2420 людей померли, 101 064 одужали;

• Івано-Франківська область – 11 випадків за добу; всього виявлено 86 602 випадки – 2088 людей померли, 84 075 одужали;

• Київська область – 41 випадок за добу; всього зафіксовано 126 984 випадки – 2736 людей померли, 122 666 одужали;

• Кіровоградська область – 10 випадків за добу; всього підтверджено 20 554 випадки – 833 пацієнти померли, 18 890 одужали;

• Луганська область – 9 випадків за добу; всього діагностовано 26 481 випадок – 932 пацієнти померли, 25 131 одужали;

• Львівська область – 61 випадок за добу; всього виявлено 137 160 випадків – 3633 пацієнти померли, 131 643 одужали;

• Миколаївська область – 44 випадки за добу; всього зафіксовано 69 699 випадків – 1830 людей померли, 67 363 одужали;

• Одеська область – 33 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 140 326 випадків – 2960 людей померли, 135 358 одужали;

• Полтавська область – 21 випадок за добу; за весь час діагностовано 77 662 випадки – 1841 пацієнт помер, 75 415 одужали;

• Рівненська область – 21 випадок за добу; за час епідемії виявлено 79 313 випадків – 1204 пацієнти померли, 77 589 одужали;

• Сумська область – 19 випадків за добу; за весь час зафіксовано 77 673 випадки – 1304 пацієнти померли, 75 597 одужали;

• Тернопільська область – 6 випадків за добу; всього підтверджено 69 960 випадків – 1195 людей померли, 68 064 одужали;

• Харківська область – 63 випадки за добу; всього діагностовано 148 252 випадки – 3471 пацієнт помер, 142 786 одужали;

• Херсонська область – 30 випадків за добу; всього виявлено 35 573 випадки – 1123 пацієнти померли, 33 811 одужали;

• Хмельницька область – 32 випадки за добу; всього зафіксовано 88 749 випадків – 1854 пацієнти померли, 86 053 одужали;

• Черкаська область – 26 випадків за добу; всього підтверджено 81 542 випадки – 1299 людей померли, 79 152 одужали;

• Чернівецька область – 24 випадки за добу; всього діагностовано 79 821 випадок – 1788 людей померли, 77 387 одужали;

• Чернігівська область – 10 випадків за добу; всього виявлено 57 408 випадків – 1338 людей померли, 55 483 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Станом на 19 червня в Україні зробили 2 млн 056 тис. 499 щеплень проти COVID-19.

Одну дозу вакцини отримали – 1 700 709 людей. Отримали дві дози та завершили вакцинацію 355 790 осіб.

“Найбільше вакциновано людей віком 20-39 років – 539 869. Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій, які зараз вакцинують в Україні. Жінок щеплено на 7,7% більше, ніж чоловіків. Лідерами за кількістю вакцинацій є місто Київ, Дніпропетровська та Київська області”, – розповіли в МОЗ України.

Протягом минулої доби було щеплено 67 101 людину. Одну дозу отримали 48 656 людей, повністю імунізовані – 18 445 людей.

Протягом доби працювали: 566 мобільних бригад, 920 пунктів щеплення.

Станом на 18 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 712 098 людей.