Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 852 людей. Серед них – 23 дитини та 41 медпрацівник.
До лікарень госпіталізували 571 людину.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 40 людей. За весь час епідемії померли 51 992 людини.
Одужали за добу 2 736 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 150 тис. 708 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 229 тис. 044 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 49 630 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 26 463 особи, методом ІФА – 8 608 осіб, експрес-тестами – 14 559 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 656 тис. 207 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 202 випадки за добу; всього зафіксовано 212 097 випадків – 5171 пацієнт помер, 202 448 одужали;
• Вінницька область – 13 випадків за добу; всього виявлено 70 977 випадків – 1685 людей померли, 68 906 одужали;
• Волинська область – 32 випадки за добу; всього підтверджено 62 010 випадків – 1183 пацієнти померли, 60 154 одужали;
• Дніпропетровська область – 44 випадки за добу; всього діагностовано 135 239 випадків – 4395 людей померли, 128 560 одужали;
• Донецька область – 23 випадки за добу; за час епідемії виявлено 90 372 випадки – 2329 людей померли, 87 271 одужали;
• Житомирська область – 20 випадків за добу; за весь час зафіксовано 88 270 випадків – 1779 людей померли, 85 873 одужали;
• Закарпатська область – 15 випадків за добу; всього підтверджено 62 027 випадків – 1601 пацієнт помер, 59 969 одужали;
• Запорізька область – 42 випадки за добу; всього діагностовано 104 293 випадки – 2420 людей померли, 101 064 одужали;
• Івано-Франківська область – 11 випадків за добу; всього виявлено 86 602 випадки – 2088 людей померли, 84 075 одужали;
• Київська область – 41 випадок за добу; всього зафіксовано 126 984 випадки – 2736 людей померли, 122 666 одужали;
• Кіровоградська область – 10 випадків за добу; всього підтверджено 20 554 випадки – 833 пацієнти померли, 18 890 одужали;
• Луганська область – 9 випадків за добу; всього діагностовано 26 481 випадок – 932 пацієнти померли, 25 131 одужали;
• Львівська область – 61 випадок за добу; всього виявлено 137 160 випадків – 3633 пацієнти померли, 131 643 одужали;
• Миколаївська область – 44 випадки за добу; всього зафіксовано 69 699 випадків – 1830 людей померли, 67 363 одужали;
• Одеська область – 33 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 140 326 випадків – 2960 людей померли, 135 358 одужали;
• Полтавська область – 21 випадок за добу; за весь час діагностовано 77 662 випадки – 1841 пацієнт помер, 75 415 одужали;
• Рівненська область – 21 випадок за добу; за час епідемії виявлено 79 313 випадків – 1204 пацієнти померли, 77 589 одужали;
• Сумська область – 19 випадків за добу; за весь час зафіксовано 77 673 випадки – 1304 пацієнти померли, 75 597 одужали;
• Тернопільська область – 6 випадків за добу; всього підтверджено 69 960 випадків – 1195 людей померли, 68 064 одужали;
• Харківська область – 63 випадки за добу; всього діагностовано 148 252 випадки – 3471 пацієнт помер, 142 786 одужали;
• Херсонська область – 30 випадків за добу; всього виявлено 35 573 випадки – 1123 пацієнти померли, 33 811 одужали;
• Хмельницька область – 32 випадки за добу; всього зафіксовано 88 749 випадків – 1854 пацієнти померли, 86 053 одужали;
• Черкаська область – 26 випадків за добу; всього підтверджено 81 542 випадки – 1299 людей померли, 79 152 одужали;
• Чернівецька область – 24 випадки за добу; всього діагностовано 79 821 випадок – 1788 людей померли, 77 387 одужали;
• Чернігівська область – 10 випадків за добу; всього виявлено 57 408 випадків – 1338 людей померли, 55 483 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Станом на 19 червня в Україні зробили 2 млн 056 тис. 499 щеплень проти COVID-19.
Одну дозу вакцини отримали – 1 700 709 людей. Отримали дві дози та завершили вакцинацію 355 790 осіб.
“Найбільше вакциновано людей віком 20-39 років – 539 869. Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій, які зараз вакцинують в Україні. Жінок щеплено на 7,7% більше, ніж чоловіків. Лідерами за кількістю вакцинацій є місто Київ, Дніпропетровська та Київська області”, – розповіли в МОЗ України.
Протягом минулої доби було щеплено 67 101 людину. Одну дозу отримали 48 656 людей, повністю імунізовані – 18 445 людей.
Протягом доби працювали: 566 мобільних бригад, 920 пунктів щеплення.
Станом на 18 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 712 098 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.