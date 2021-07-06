Станом на 6 липня в Україні підтверджено понад 500 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та вдвічі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 541 людини (з них дітей – 26, медпрацівників – 11).

До лікарень ушпиталено ще 266 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 20 людей. За весь час епідемії померли 52 504 людини. Одужали за добу 1086 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 172 тис. 687 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 238 тис. 364 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 40 517 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 151 особу, методом ІФА – 8 271 особу, експрес-тестами – 12 095 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 945 тис. 216 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 197 випадків;

• Вінницька область – 13 випадків;

• Волинська область – 3 випадки;

• Дніпропетровська область – 24 випадки;

• Донецька область –22 випадки;

• Житомирська область – 12 випадків;

• Закарпатська область – 6 випадків;

• Запорізька область – 11 випадків;

• Івано-Франківська область – 13 випадків;

• Київська область – 37 випадків;

• Кіровоградська область – 1 випадок;

• Луганська область – 25 випадків;

• Львівська область – 19 випадків;

• Миколаївська область – 9 випадків;

• Одеська область – 52 випадки;

• Полтавська область – 13 випадків;

• Рівненська область – 4 випадки;

• Сумська область – 17 випадків;

• Тернопільська область – 8 випадків;

• Харківська область – 10 випадків;

• Херсонська область – 8 випадків;

• Хмельницька область – 7 випадків;

• Черкаська область – 16 випадків;

• Чернівецька область – 6 випадків;

• Чернігівська область – 8 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 73 234 людини. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані – 47 682 людини.

Протягом доби працювали: 481 мобільна бригада; 1 128 пунктів щеплення; 7 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 998 тис. 614 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 100 538 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 5 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 777 626 людей.