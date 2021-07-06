Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 541 людини (з них дітей – 26, медпрацівників – 11).
До лікарень ушпиталено ще 266 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 20 людей. За весь час епідемії померли 52 504 людини.
Одужали за добу 1086 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 172 тис. 687 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 238 тис. 364 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 40 517 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 151 особу, методом ІФА – 8 271 особу, експрес-тестами – 12 095 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 945 тис. 216 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 197 випадків;
• Вінницька область – 13 випадків;
• Волинська область – 3 випадки;
• Дніпропетровська область – 24 випадки;
• Донецька область –22 випадки;
• Житомирська область – 12 випадків;
• Закарпатська область – 6 випадків;
• Запорізька область – 11 випадків;
• Івано-Франківська область – 13 випадків;
• Київська область – 37 випадків;
• Кіровоградська область – 1 випадок;
• Луганська область – 25 випадків;
• Львівська область – 19 випадків;
• Миколаївська область – 9 випадків;
• Одеська область – 52 випадки;
• Полтавська область – 13 випадків;
• Рівненська область – 4 випадки;
• Сумська область – 17 випадків;
• Тернопільська область – 8 випадків;
• Харківська область – 10 випадків;
• Херсонська область – 8 випадків;
• Хмельницька область – 7 випадків;
• Черкаська область – 16 випадків;
• Чернівецька область – 6 випадків;
• Чернігівська область – 8 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 73 234 людини. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані – 47 682 людини.
Протягом доби працювали: 481 мобільна бригада; 1 128 пунктів щеплення; 7 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 998 тис. 614 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 100 538 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 5 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 777 626 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.