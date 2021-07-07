Станом на 7 липня в Україні підтверджено понад 600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 610 людей (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).

До лікарень ушпиталено ще 458 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 33 людини. За весь час епідемії померли 52 537 людей. Одужали за добу 1 666 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 174 тис. 353 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 238 тис. 974 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 46 168 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 240 осіб, методом ІФА – 9 189 осіб, експрес-тестами – 16 739 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 965 тис. 456 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 217 випадків за добу; всього виявлено 215 039 випадків – 5201 пацієнт помер, 205 994 одужали;

• Вінницька область – 16 випадків за добу; всього зафіксовано 71 162 випадки – 1693 пацієнта померли, 69 293 одужали;

• Волинська область – 7 випадків за добу; всього підтверджено 62 197 випадків – 1199 людей померли, 60 818 одужали;

• Дніпропетровська область – 19 випадків за добу; всього діагностовано 135 751 випадок – 4451 пацієнт помер, 130 493 одужали;

• Донецька область – 27 випадків за добу; за весь час виявлено 90 783 випадки – 2366 людей померли, 88 068 одужали;

• Житомирська область – 13 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 517 випадків – 1793 пацієнта померли, 86 439 одужали;

• Закарпатська область – 9 випадків за добу; всього підтверджено 62 127 випадків – 1605 людей померли, 60 433 одужали;

• Запорізька область – 12 випадків за добу; всього діагностовано 104 717 випадків – 2446 людей померли, 102 010 одужали;

• Івано-Франківська область – 3 випадки за добу; всього виявлено 86 704 випадки – 2101 пацієнт помер, 84 515 одужали;

• Київська область – 49 випадків за добу; всього зафіксовано 127 614 випадків – 2758 людей померли, 124 095 одужали;

• Кіровоградська область – 10 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 645 випадків – 846 людей померли, 19 638 одужали;

• Луганська область – 10 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 677 випадків – 951 пацієнт помер, 25 534 одужали;

• Львівська область – 32 випадки за добу; всього виявлено 137 601 випадок – 3661 пацієнт помер, 133 181 одужали;

• Миколаївська область – 17 випадків за добу; всього зафіксовано 70 048 випадків – 1851 пацієнт помер, 67 983 одужали;

• Одеська область – 36 випадків за добу; всього підтверджено 140 869 випадків – 2990 людей померли, 137 159 одужали;

• Полтавська область – 22 випадки за добу; всього діагностовано 77 954 випадки – 1862 пацієнта померли, 75 791 одужали;

• Рівненська область – 7 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 532 випадки – 1205 людей померли, 78 218 одужали;

• Сумська область – 11 випадків за добу; за весь час зафіксовано 78 004 випадки – 1324 пацієнта померли, 76 349 одужали;

• Тернопільська область – 5 випадків за добу; всього підтверджено 70 070 випадків – 1203 пацієнта померли, 68 717 одужали;

• Харківська область – 20 випадків за добу; всього діагностовано 148 687 випадків – 3546 людей померли, 144 418 одужали;

• Херсонська область – 25 випадків за добу; всього виявлено 35 877 випадків – 1147 людей померли, 34 436 одужали;

• Хмельницька область – 10 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 974 випадки – 1879 людей померли, 86 756 одужали;

• Черкаська область – 21 випадок за добу; всього підтверджено 81 866 випадків – 1315 людей померли, 80 136 одужали;

• Чернівецька область – 7 випадків за добу; за весь час діагностовано 79 978 випадків – 1794 пацієнта померли, 77 977 одужали;

• Чернігівська область – 5 випадків за добу; всього виявлено 57 581 випадок – 1350 людей померли, 55 902 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

За весь час в Україні зроблено понад 3 мільйони щеплень проти COVID-19.

Протягом минулої доби було щеплено 93 554 людини. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані – 57 531 людина.

Протягом доби працювали: 535 мобільних бригад; 1 287 пунктів щеплення; 27 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 092 тис. 168 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 136 561 людина. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 6 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 779 932 людини.