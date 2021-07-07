Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 610 людей (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).
До лікарень ушпиталено ще 458 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 33 людини. За весь час епідемії померли 52 537 людей.
Одужали за добу 1 666 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 174 тис. 353 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 238 тис. 974 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 46 168 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 240 осіб, методом ІФА – 9 189 осіб, експрес-тестами – 16 739 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 965 тис. 456 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 217 випадків за добу; всього виявлено 215 039 випадків – 5201 пацієнт помер, 205 994 одужали;
• Вінницька область – 16 випадків за добу; всього зафіксовано 71 162 випадки – 1693 пацієнта померли, 69 293 одужали;
• Волинська область – 7 випадків за добу; всього підтверджено 62 197 випадків – 1199 людей померли, 60 818 одужали;
• Дніпропетровська область – 19 випадків за добу; всього діагностовано 135 751 випадок – 4451 пацієнт помер, 130 493 одужали;
• Донецька область – 27 випадків за добу; за весь час виявлено 90 783 випадки – 2366 людей померли, 88 068 одужали;
• Житомирська область – 13 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 517 випадків – 1793 пацієнта померли, 86 439 одужали;
• Закарпатська область – 9 випадків за добу; всього підтверджено 62 127 випадків – 1605 людей померли, 60 433 одужали;
• Запорізька область – 12 випадків за добу; всього діагностовано 104 717 випадків – 2446 людей померли, 102 010 одужали;
• Івано-Франківська область – 3 випадки за добу; всього виявлено 86 704 випадки – 2101 пацієнт помер, 84 515 одужали;
• Київська область – 49 випадків за добу; всього зафіксовано 127 614 випадків – 2758 людей померли, 124 095 одужали;
• Кіровоградська область – 10 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 645 випадків – 846 людей померли, 19 638 одужали;
• Луганська область – 10 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 677 випадків – 951 пацієнт помер, 25 534 одужали;
• Львівська область – 32 випадки за добу; всього виявлено 137 601 випадок – 3661 пацієнт помер, 133 181 одужали;
• Миколаївська область – 17 випадків за добу; всього зафіксовано 70 048 випадків – 1851 пацієнт помер, 67 983 одужали;
• Одеська область – 36 випадків за добу; всього підтверджено 140 869 випадків – 2990 людей померли, 137 159 одужали;
• Полтавська область – 22 випадки за добу; всього діагностовано 77 954 випадки – 1862 пацієнта померли, 75 791 одужали;
• Рівненська область – 7 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 532 випадки – 1205 людей померли, 78 218 одужали;
• Сумська область – 11 випадків за добу; за весь час зафіксовано 78 004 випадки – 1324 пацієнта померли, 76 349 одужали;
• Тернопільська область – 5 випадків за добу; всього підтверджено 70 070 випадків – 1203 пацієнта померли, 68 717 одужали;
• Харківська область – 20 випадків за добу; всього діагностовано 148 687 випадків – 3546 людей померли, 144 418 одужали;
• Херсонська область – 25 випадків за добу; всього виявлено 35 877 випадків – 1147 людей померли, 34 436 одужали;
• Хмельницька область – 10 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 974 випадки – 1879 людей померли, 86 756 одужали;
• Черкаська область – 21 випадок за добу; всього підтверджено 81 866 випадків – 1315 людей померли, 80 136 одужали;
• Чернівецька область – 7 випадків за добу; за весь час діагностовано 79 978 випадків – 1794 пацієнта померли, 77 977 одужали;
• Чернігівська область – 5 випадків за добу; всього виявлено 57 581 випадок – 1350 людей померли, 55 902 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
За весь час в Україні зроблено понад 3 мільйони щеплень проти COVID-19.
Протягом минулої доби було щеплено 93 554 людини. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані – 57 531 людина.
Протягом доби працювали: 535 мобільних бригад; 1 287 пунктів щеплення; 27 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 092 тис. 168 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 136 561 людина. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 6 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 779 932 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.