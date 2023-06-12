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«Кожен Leopard 2 на вагу золота» – заступник глави МЗС України закликав потроїти кількість німецьких танків

З початком контрнаступу ЗСУ, заклики до посилення підтримки Заходу знову зростають. Заступник міністра закордонних справ України, колишній посол у Берліні Андрій Мельник закликав Німеччину постачити ще більше танків Leopard 2.

Понеділок, 12 червня 2023, 22:09
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Джерело: інтерв’ю Андрія Мельника виданню Der Tagesspiegel

Українська армія насамперед потребує значно більшої кількості західних танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки.

Кожен Leopard 2 є буквально на вагу золота для вирішального наступу”, – наголосив Мельник.

На його думку, Бундесвер зможе забезпечити понад 18 вже переданих танків, зі свого запасу, який налічує більш як 300 одиниць. Нинішню кількість можна було б “потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини захистити себе”.

Також експосол у ФРН попросив передати Україні “ще 60 БМП Marder”.

Заклик заступника глави українського МЗС підтримують у ХДС (“Християнсько-демократичному союзі Німеччини”) та у ВДП (Вільна демократична партія Німеччини). Зокрема нещодавно з аналогічною пропозицією виступали член партії ХДС Родеріх Кізеветтер та депутат від ВДП Маркус Фабер.

Мельник також поновив запит на крилаті ракети Taurus. За словами заступника міністра закордонних справ, Україна також очікує “на стратегічне рішення Німеччини про активну участь у коаліції винищувачів, щоб українські пілоти могли негайно навчатися на винищувачах Eurofighters. Він також закликав передати ЗСУ частину із понад 130 німецьких літаків.

З березня Україна отримує від союзників танки Leopard, які за згодою Німеччини постачає низка країн, зокрема Польща, Нідерланди, Данія, Іспанія та інші.

Зауважимо, 5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.

7 червня Німеччина спорядила Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема всюдиходи Bandvagn 206. Також зазначається, що Німеччина готується передати ЗСУ зокрема ЗРК IRIS-T SLM, танки Leopard 1, установки Gepard, бойові машини піхоти Marder, боєприпаси та ще понад 280 розвідувальних дронів Vector.

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

13 травня Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.

  • 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.
  • 18 квітня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.
  • 30 квітня Німеччина передала Україні вже другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Загалом у ФРН зобов’язалися спорядити Україні чотири такі системи.
  • 12 червня представник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер заявив, що нині немає даних відносно нібито “знищення” німецьких танків Leopard під час воєнних дій в Україні, тоді як російські заяви німецька сторона оцінювати не береться.
Теги: заклик, зброя для контрнаступу, ЗСУ, Німеччина, озброєння, спорядження, леопард, Мельник, танки

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