Зловмисники намагалися продати країнам Європейського союзу неіснуючі вакцини від коронавірусу на суму в 16 мільярдів євро. Інформацію підтвердили в Європейському бюро по боротьбі з шахрайством.

Про це повідомляє Yle.

Серед країн, яким пропонувалися неіснуючі вакцини, була і Фінляндія.

Як зазначив гендиректор Бюро Віллі Ітяля, найчастіше шахраї діють з третіх країн.

“Ми вивчили пропозиції і з’ясували, що за ними стоять злочинці. Пропозиції складені добре, вони виглядають цілком реалістично. Мова йде про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує”, – пояснює Ітяля.