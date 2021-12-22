Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у коментарі порталу Sargs.lv
“Зараз українці відстоюють наші інтереси. Україна має право на незалежність, право обирати своє майбутнє та спосіб життя. Вчора в Каунасі, де я зустрічався з міністрами оборони Естонії та Литви, ми обмінялися інформацією та планами. Ми готові підтримувати народ і державу як невійськовими засобами, так і, в разі потреби, військовою допомогою”, – сказав А. Пабрікс.
За його словами, український народ не дозволить повторити сценарій 2014 року. Армія вже отримала досвід та має потужне оснащення, а велика кількість патріотів готова захищати власну землю, тож, у разі нападу, Путіну не слід очікувати на “легку прогулянку”.
Артіс Пабрікс також зауважив, що довіра світової спільноти до Росії зараз “рівна нулю”, бо вона залишила сліди своєї агресії в Грузії, на Донбасі, у Криму, в Білорусі. Для старту перемовин потрібно побачити реальні кроки.
При цьому, він не відкидає агресивний шлях Росії задля розв’язання внутрішніх проблем шантажуючи Україну. Пабрікс наголосив, що Путін розуміє виключно фізичну силу, успішно виконує оманливі маневри, тож Латвії часто доводиться поспішати на допомогу західним колегам, аби пояснити, як насправді думала Росія.
“Ми маємо дуже гарний обмін інформацією з нашими колегами зі США й інших країн НАТО. Західні переговорники повинні чітко заявити про готовність сісти за стіл переговорів. Але якщо сприймати це як обідній стіл, то ця пропозиція з Росії, вибачте – ми не їстимемо такі пельмені за обідом, у нас інші плани. На мій погляд, переговори поки що йдуть за столом, але нічого не висвітлено, тому що нинішня пропозиція Росії не може бути прийнята. Такі речі неприпустимо навіть обговорювати”, – наголосив міністр.
- 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, якою засуджується нарощування російських військ біля кордонів України. Євродепутати вимагали негайно припинити погрожувати Україні.
- Також міністри закордонних справ G7 попередили Росію про руйнівні наслідки її широкомасштабного вторгнення на територію України.
- Окремо виступили й очільники міністерств оборони Німеччини та Литви зі спільною заявою про те, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- 21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зосередила біля кордонів України 122 тисячі військових на відстані 200 км, ще понад 143 тисячі бойовиків розташувалися на відстані 400 км.
- Раніше американська розвідка встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів. На початку 2022 року в Україну можуть ввійти 175 тис. військових.
- Пізніше, в Адміністрації президента Байдена зазначили на вивченні можливостей підтримки антиросійського повстанського руху в Україні, якщо Росія нападе. Зокрема, вивчається досвід Афганістану та Сирії.
- Також США назвали умови для діалогу з Російською Федерацією. Відповідно до них, прогрес у питанні перемовин може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації Російської Федерації.
- Окрім цього, заступниця держсекретаря США Карен Донфрід у відеозверненні описала позицію союзників стосовно України. Вона підтвердила слова президента США Джо Байден і державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що жодних рішень чи обговорень про Україну не відбуватиметься без участі України.