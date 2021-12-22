Росії не вдасться повторити сценарій 2014 року у разі атаки на Україну. Українська армія значно краще підготовлена, а у суспільстві є патріоти, котрі захищатимуть країну.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у коментарі порталу Sargs.lv

“Зараз українці відстоюють наші інтереси. Україна має право на незалежність, право обирати своє майбутнє та спосіб життя. Вчора в Каунасі, де я зустрічався з міністрами оборони Естонії та Литви, ми обмінялися інформацією та планами. Ми готові підтримувати народ і державу як невійськовими засобами, так і, в разі потреби, військовою допомогою”, – сказав А. Пабрікс.

За його словами, український народ не дозволить повторити сценарій 2014 року. Армія вже отримала досвід та має потужне оснащення, а велика кількість патріотів готова захищати власну землю, тож, у разі нападу, Путіну не слід очікувати на “легку прогулянку”.

Артіс Пабрікс також зауважив, що довіра світової спільноти до Росії зараз “рівна нулю”, бо вона залишила сліди своєї агресії в Грузії, на Донбасі, у Криму, в Білорусі. Для старту перемовин потрібно побачити реальні кроки.

При цьому, він не відкидає агресивний шлях Росії задля розв’язання внутрішніх проблем шантажуючи Україну. Пабрікс наголосив, що Путін розуміє виключно фізичну силу, успішно виконує оманливі маневри, тож Латвії часто доводиться поспішати на допомогу західним колегам, аби пояснити, як насправді думала Росія.