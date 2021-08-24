Лідери країн "Великої сімки" (G7) запропонували триетапний план для врегулювання конфлікту в Афганістані. Зустріч лідерів США, Німеччини, Франції, Японії, Канади, Великої Британії, Італії та ЄС відбулася в режимі онлайн.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Серед завдань лідерів саміту G7 – закликати президента США Джо Байдена продовжити евакуацію людей з аеропорту Кабула після 31 серпня. Таку ініціативу запропонував британський прем’єр-міністр Борис Джонсон. Окрім цього, він вимагає ввести санкції проти “Талібану”.

Американський сенатор Боб Мендес та інші представники G7 виокремили три фази врегулювання кризи в Афганістані.

Перша фаза. Гуманітарна операція. Вона передбачає встановлення чітких строків щодо припинення військової підтримки евакуації населення.

Друга фаза. Розроблення концепції взаємодії з Талібаном. Представники “Великої сімки” одностайно заявили, що жоден із представників міжнародної спільности не повинен в односторонньому порядку визнавати режим правління талібів. Світові лідери закликали ухвалити щось на кшталт резолюції в Раді Безпеки ООН. Ключовими критеріями визнання “Талібану” законодавці назвали такі фактори, як відмова від міжнародного тероризму, співпраця з “Аль-Каїдою”, гендерна рівність, захист етнічних та релігійних меншин, проведення демократичних виборів, припинення будь-якої діяльності, пов’язаної з наркотиками.

Третя фаза. Заходи із забезпечення глобальної безпеки й глобальної стабільності.

Лідери “Великої сімки” переконані, що такий план допоможе запобігти поширенню дестабілізації й тероризму на сусідні з Афганістаном країни.

За результатами переговорів представників “Великої сімки”, вийшла заява на сайті уряду Великої Британії.

Лідери “Великої сімки” підтвердили, що підтримують афганських біженців та країни, які готові їх приймати навіть тимчасово. Вони закликали союзників Афганістану підтримати зусилля, спрямовані на регіональну стабільність.

“Наше першочергове завдання – забезпечення безпечної евакуації наших громадян та тих афганців, які співпрацювали з нами та допомагали нам протягом 20 років, а також забезпечення безпечного виведення військових з Афганістану”, – сказано в заяві.

Окрім цього, лідери “Великої сімки” попередили “Талібан” про відповідальність за порушення обов’язків щодо протидії тероризму, порушенню прав людини, зокрема – жінок та меншин.

“Легітимність майбутнього уряду Афганістану залежатиме від підходу, який він використовуватиме для реалізації своїх міжнародних зобов’язань щодо забезпечення стабільності в Афганістані”, – резюмували в заяві.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.