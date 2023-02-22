Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.

За словами Лукашенка, він “абсолютно переконаний”, що це буде вагома зустріч, і перемовини в Ірані виведуть співпрацю між двома державами “на новий рівень”.

“Але головне – ми маємо не втратити цей момент і час, щоб налагодити відносини на більш високому рівні”, – додав Лукашенко.

Своєю чергою, посол Ірану зазначив, що наразі відносини Білорусі та Ірану перебувають в “історичному моменті”, і що під час візиту 2023 рік буде оголошено роком дружби між Іраном та Білоруссю.

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Нагадаємо, що раніше в Європейському Союзі пригрозили Білорусі та Ірану санкціями через військову підтримку Росії у війні проти України.

Тим часом, Москва і Тегеран реалізують плани з будівництва нового заводу в РФ, який потенційно міг би виготовляти щонайменше 6 000 безпілотників іранської розробки для війни проти України, що є останньою ознакою поглиблення співпраці між двома країнами, заявили офіційні особи країни. Також в Ірані модифікують вибухові боєголовки в дронах, щоб вони могли завдавати максимальної шкоди об’єктам інфраструктури України.