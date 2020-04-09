Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виплатила частину компенсацій сім'ям пасажирів, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 в Тегерані (Іран).

Про це заявив президент авіакомпанії Євген Дихне в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Він не вказав, скільки пасажирів отримали гроші і про які суми йдеться.

“Певній частині пасажирів вже виплачено першу частку компенсацій. Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений”, – сказав Дихне.

Також він зазначив, що Іран демонструє негативну динаміку стосовно розслідування авіакатастрофи. Чорні скриньки досі не передано до лабораторії, рапортів про закінчення розслідування немає.

Щодо компенсацій родичам загиблих з боку Ірану, то немає інформації про успішні міжурядові угоди з цього приводу. Тобто виплачувати компенсації Іран не збирається.