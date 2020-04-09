Про це заявив президент авіакомпанії Євген Дихне в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
Він не вказав, скільки пасажирів отримали гроші і про які суми йдеться.
“Певній частині пасажирів вже виплачено першу частку компенсацій. Цей процес не дуже швидкий, але він буде завершений”, – сказав Дихне.
Також він зазначив, що Іран демонструє негативну динаміку стосовно розслідування авіакатастрофи. Чорні скриньки досі не передано до лабораторії, рапортів про закінчення розслідування немає.
Щодо компенсацій родичам загиблих з боку Ірану, то немає інформації про успішні міжурядові угоди з цього приводу. Тобто виплачувати компенсації Іран не збирається.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.