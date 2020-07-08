Сьогодні під Печерським районним судом Києва, де обирали запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку, відбувалася акція на його підтримку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під будівлею суду зібралися сотні людей. Вони тримали прапори України і плакати з наступними гаслами: “На кожного Наполеона чекає свій Ростов!”, “Ні політичним репресіям!”, “Україну за ґрати не посадити!” та іншими.

Учасники акції виступали проти політичних репресій. Вони періодично скандували: “Зелю геть!”, “Ганьба!”

У мітингу брали участь активісти, волонтери, представники місцевого самоврядування, народні депутати, громадські діячі.

На акції, серед інших виступили народні депутати від “Європейської Солідарності”, які прийшли підтримати Порошенка. Крім того, до суду прийшла дружина політика Марина Порошенко.

Також серед учасників акції можна було помітити молодшого сина п’ятого президента – Михайла Порошенка.

Не обійшлося під час акції і без провокацій. Порошенко під час перерви в засіданні вийшов до активістів, які прийшли його підтримати. У цей момент до порогу підійшов невідомий і кинув у нього фальшиві долари. Після цього лідер “ЄС” попросив вивести провокатора з натовпу.

Варто відзначити, що в Печерському районному суді захист п’ятого президента спочатку заперечував законність вручення йому підозри. У зв’язку з цим були заслухані свідки, які були присутні при врученні Порошенку підозри.

Понятий Руслан Шевчук під присягою повідомив, що Порошенко не відмовлявся від вручення підозри, однак вимагав, щоб її вручали уповноважені особи.

Взяв слово і сам Порошенко. Він зазначив, сторона обвинувачення не мала на руках оригіналу документа про підозру, була тільки копія. Крім того, відповідно до закону, підозру нардепу повинен вручати генпрокурор.

Адвокати вимагали надати для вивчення відеозапис вручення підозри Порошенку.

Під час перерви в засіданні з’явилася інформація, що керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький заявив про тиск на нього з метою відкриття кримінальних проваджень проти Порошенка.

У зв’язку з цим адвокати п’ятого президента заявили клопотання про виклик Корецького до суду для надання свідчень щодо озвучених фактів.

У засіданні суду було знову оголошено перерву, після закінчення якої прокурори зненацька заявили про завершення досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки (в якій п’ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним і по якій сьогодні проходило засідання).

Оскільки досудове слідство завершено, прокурори вже не наполягали на обранні запобіжного заходу.

У результаті Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід Петру Порошенку, залишивши без розгляду подане раніше клопотання прокурорів.

Новину про рішення суду прихильники п’ятого президента зустріли оплесками. Вони запалили димові шашки, скандували: “Порошенко!”, “Україна!”. Крім того, присутні виконали гімн України.